Волгоградская область наращивает коечный фонд для ковид-больных





С 3200 до 8000 увеличат в Волгоградской области число коек в инфекционных стационарах для лечения коронавирусных больных. Об этом, как сообщили ИА "Высота 102" в администрации региона, заявил сегодня на оперативном совещании губернатор Андрей Бочаров.

"Считаю необходимым в кратчайшие сроки подготовить региональные системы здравоохранения и жизнеобеспечения для работы в условиях возможного осложнения санитарно-эпидемиологической ситуации в связи с распространением новых, более опасных штаммов", - заявил глава региона, пояснив, что сейчас необходимо действовать на опережение.

В настоящее время ситуация с заболеваемостью контролируемая, но оперативный штаб прогнозирует возможное осложнение санитарно-эпидемиологической ситуации в летне-осенний период. В Волгоградской области на протяжении последних недель фиксируется рост выявленных случаев СOVID-19, количества заболеваний внебольничными пневмониями и простудными заболеваниями.

В дополнение к уже принятым на оперативном штабе решениям Андрей Бочаров поручил приступить к формированию дополнительного резерва медицинского персонала, средств индивидуальной защиты, лекарственных препаратов в амбулаторно-поликлинической, стационарной и аптечной сети на случай осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки. По его словам, необходимо сохранить набранные в последние недели темпы вакцинации жителей Волгоградской области от коронавирусной инфекции, обеспечить обследование жителей региона с подозрением на наличие СOVID-19 с применением всех имеющихся систем тестирования и медицинского оборудования с целью роста выявляемости заболевших и оказания им своевременной медпомощи.

Главному санитарному врачу, областному комитету здравоохранения, руководителям рабочих групп оперативного штаба совместно с представителями отраслевых профессиональных сообществ поручено подготовить и представить предложения по поэтапному введению на территории Волгоградской области ограничительных и профилактических мер, при этом выработать критерии по их введению.