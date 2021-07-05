Из Волгограда вылетел первый регулярный рейс в Калининград





Первый в 2021 году самолет из Волгограда в Калининград перевез 158 пассажиров в воскресенье, 4 июля. Борт вылетел в 18.50, за час до этого на нем приземлились в Волгограде 121 пассажир из Калининграда, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу волгоградского аэропорта. Регулярные рейсы, соединившие Волгоград и Калининград, выполняются дважды в неделю по воскресеньям и четвергам на лайнере Boeing-737-800 NG. Время в пути составляет 2 часа 45 минут, стоимость билета в один конец начинается от 3360 рублей. Полеты продолжается и в осенне-зимний период: с ноября 2021 года по март 2022 года самолеты будут летать по понедельникам и пятницам.