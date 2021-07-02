Общество

Зеленый амфитеатр и фонтан: в городе Волгоградской области строят «Белый берег»

Общество 02.07.2021 16:05
0
02.07.2021 16:05


Многофункциональный ландшафтный комплекс «Белый берег» около городской набережной города Николаевска откроется осенью 2021 года. Реализация проекта, победившего на всероссийском конкурсе в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», стартовала в апреле, сообщает ИА «Высота 102». Сейчас подрядная организация занимается обустройством велосипедных и пешеходных дорожек, прокладывает коммуникации для уличного освещения.

«Белый берег» станет местом для досуга детей и молодежи, прогулок, занятий спортом и проведения культурно-зрелищных мероприятий. Ход строительства проинспектировал председатель комиссии Волгоградской облдумы по реализации национальных проектов Олег Савченко. Помимо «Белого берега» в Николаевском районе реализуется еще один национальный проект «Культурная среда»: проводится масштабная реконструкция Центра культурного развития «Космос». На большой ремонт потратят 20 миллионов рублей.

«Финансирование из бюджетов разных уровней в рамках национальных и региональных проектов идет на конкретные дела, — отметил Савченко. — Это не просто цифры и отчеты на бумаге. Это уютные скверы с необычными дизайнерскими решениями, зеленые дворы с современными детскими площадками, красивые набережные, сияющие свежим ремонтом сельские дома культуры. Это то, что преображает нашу повседневную жизнь. То, что делается для людей и с душой». 
Парламентарий подчеркнул, что Министерство строительства РФ включило Волгоградскую область в число лидеров по формированию комфортной городской среды. Федеральные чиновники высоко оценили новые парки и скверы в Волгограде, Волжском, Фролово и Николаевске. Они вошли в специализированный федеральный реестр и рекомендованы к тиражированию. Всего с 2014 года в Волгоградской области благоустроены почти тысяча общественных пространств и придворовых территорий в 420 городах, поселках и селах.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

ЖК Grand Avenue - кв-ры с кухнями-гостиными 30 кв. м. и двумя лоджиями

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Общество
02.07.2021 17:52
Общество 02.07.2021 17:52
Комментарии

0
Далее
Общество
02.07.2021 14:36
Общество 02.07.2021 14:36
Комментарии

0
Далее
Общество
02.07.2021 13:02
Общество 02.07.2021 13:02
Комментарии

0
Далее
Общество
02.07.2021 12:48
Общество 02.07.2021 12:48
Комментарии

0
Далее
Общество
02.07.2021 11:05
Общество 02.07.2021 11:05
Комментарии

0
Далее
Общество
02.07.2021 09:36
Общество 02.07.2021 09:36
Комментарии

0
Далее
Общество
02.07.2021 08:50
Общество 02.07.2021 08:50
Комментарии

0
Далее
Общество
02.07.2021 07:52
Общество 02.07.2021 07:52
Комментарии

0
Далее
Общество
01.07.2021 19:44
Общество 01.07.2021 19:44
Комментарии

0
Далее
Общество
01.07.2021 17:52
Общество 01.07.2021 17:52
Комментарии

0
Далее
Общество
01.07.2021 17:16
Общество 01.07.2021 17:16
Комментарии

0
Далее
Общество
01.07.2021 16:50
Общество 01.07.2021 16:50
Комментарии

0
Далее
Общество
01.07.2021 14:41
Общество 01.07.2021 14:41
Комментарии

0
Далее
Общество
01.07.2021 12:20
Общество 01.07.2021 12:20
Комментарии

0
Далее
Общество
01.07.2021 11:38
Общество 01.07.2021 11:38
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:52
Волгоградский метротрам и Волжскую ГЭС записали в культурные бренды РоссииСмотреть фотографии
17:01
В Волгоградской области по частям распродают имущество рыбколхоза-банкротаСмотреть фотографии
16:05
Зеленый амфитеатр и фонтан: в городе Волгоградской области строят «Белый берег»Смотреть фотографии
16:02
Спортивная чиновница из Волжского с московской пропиской нацелилась на кресло в ГосдумеСмотреть фотографии
15:02
Фигурант громкого дела об убийстве волгоградца после ссоры в чате взбунтовался против одиночкиСмотреть фотографии
14:36
У жителей Волгоградской области сносит башню из-за нехватки водыСмотреть фотографии
13:39
МТС поддержала выпуск книги про историю Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:02
Волгоградские полицейские спасли задыхающегося малыша из УфыСмотреть фотографии
12:48
Жителям юга Волгограда разрешили купаться в ВолгеСмотреть фотографии
12:16
На Гремячинском ГОКе новый рекорд: привились более 74% работниковСмотреть фотографии
12:10
Силовики вскрыли крупное мошенничество на стройке детсада в Волгограде по нацпроектуСмотреть фотографии
11:05
В Дзержинском районе Волгограда появится «клон» проспекта ЛенинаСмотреть фотографии
10:14
Водитель грузовика устроил тройное ДТП на светофоре в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:36
В Волгоградской области сносят 18 списанных зданий Минобороны РФСмотреть фотографии
09:36
Запарились: в городах и поселках Волгоградской области сгорели три баниСмотреть фотографии
08:59
Жителя Волгоградской области осудили за посты в TelegramСмотреть фотографии
08:50
Чиновники "положили глаз" на гаражи волгоградцевСмотреть фотографии
07:52
«Волгоградэнергосбыт»: отказ от бумажной квитанции сбережет экологиюСмотреть фотографии
21:09
В Волгоградской области построят еще 8 газовых заправокСмотреть фотографии
19:44
В Волгограде жители ЖК «Бейкер стрит» не могут достучаться до чиновников из-за поликлиникиСмотреть фотографииCмотреть видео
17:52
Андрей Бочаров озадачил «Газпром» поставками газа в волгоградскую глубинкуСмотреть фотографии
17:16
Третью продольную в Волгограде за 1,6 млрд рублей реконструируют строители плотин и трассы в поймеСмотреть фотографии
16:50
В Волгограде чиновники райадминистрации нагрянули с экскаватором в магазин автозапчастейСмотреть фотографииCмотреть видео
15:43
Волгоградцы забили тревогу из-за посиневшего водоемаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:12
В Волгограде загорелись развалины тракторного заводаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:09
Братьям-саратовцам вынесли суровый приговор за нападение на старушку под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:03
Тело пропавшего полгода назад рыбака нашли на Волгоградском водохранилищеСмотреть фотографии
14:41
Музей-заповедник «Сталинградская битва» опроверг информацию о застройке Мамаева кургана в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:39
В Волгоградской области из-за засухи погибают сосныСмотреть фотографии
13:00
Помощник Путина прилетел в ВолгоградСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 