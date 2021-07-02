



Многофункциональный ландшафтный комплекс «Белый берег» около городской набережной города Николаевска откроется осенью 2021 года. Реализация проекта, победившего на всероссийском конкурсе в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», стартовала в апреле, сообщает ИА «Высота 102». Сейчас подрядная организация занимается обустройством велосипедных и пешеходных дорожек, прокладывает коммуникации для уличного освещения.





«Белый берег» станет местом для досуга детей и молодежи, прогулок, занятий спортом и проведения культурно-зрелищных мероприятий. Ход строительства проинспектировал председатель комиссии Волгоградской облдумы по реализации национальных проектов Олег Савченко. Помимо «Белого берега» в Николаевском районе реализуется еще один национальный проект «Культурная среда»: проводится масштабная реконструкция Центра культурного развития «Космос». На большой ремонт потратят 20 миллионов рублей.





«Финансирование из бюджетов разных уровней в рамках национальных и региональных проектов идет на конкретные дела, — отметил Савченко. — Это не просто цифры и отчеты на бумаге. Это уютные скверы с необычными дизайнерскими решениями, зеленые дворы с современными детскими площадками, красивые набережные, сияющие свежим ремонтом сельские дома культуры. Это то, что преображает нашу повседневную жизнь. То, что делается для людей и с душой».

Парламентарий подчеркнул, что Министерство строительства РФ включило Волгоградскую область в число лидеров по формированию комфортной городской среды. Федеральные чиновники высоко оценили новые парки и скверы в Волгограде, Волжском, Фролово и Николаевске. Они вошли в специализированный федеральный реестр и рекомендованы к тиражированию. Всего с 2014 года в Волгоградской области благоустроены почти тысяча общественных пространств и придворовых территорий в 420 городах, поселках и селах.