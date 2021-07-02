Жителям юга Волгограда разрешили купаться в Волге





На единственном пляже в Волгограде, открытие которого запланировано на завтра, теперь можно купаться. Ранее жителям Красноармейского района можно было лишь загорать на песчаной косе полуострова Сарептский. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, администрация Красноармейского района получила положительное заключение от санитарно-эпидемиологических служб и другие необходимые документы, подтверждающие безопасность купания в этом популярном месте отдыха.

Водолазы муниципальной службы спасения уже обследовали и привели в порядок дно реки Волги, очистив его от мусора. Подготовить эту территорию раньше остальных позволило расположение полуострова - здесь гидрологическая обстановка стабилизировалась во второй половине июня. В других районах в настоящее время продолжается подготовка пляжей и мест отдыха на берегу, поскольку там уровень воды в реке снизился до нормативных показателей только к концу июня, пояснили в администрации. Ранее в управлении Роспотребнадзора сообщили, что около 20% взятых проб воды в местах отдыха не соответствуют нормам. Напомним, на весь миллионный Волгоград пляж в Красноармейском районе - пока единственный. Тем не менее, волгоградцев, измученных жарой, это не останавливает от купания.



