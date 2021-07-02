Общество

В Дзержинском районе Волгограда появится «клон» проспекта Ленина

Общество 02.07.2021 11:05
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02.07.2021 11:05


В Дзержинском районе планируют построить продолжение дороги по улице 8-й Воздушной Армии. Это позволит соединить улицу им. К. Симонова с построенным новым участком улицы Хорошева в единую сеть. Как сообщил ИА «Высота 102» руководитель департамента городского хозяйства Виталий Земцов, новый местный проезд обеспечит по две полосы движения в каждом направлении. Они будут разделены бульварной частью по аналогии с пр. Ленина в Центральном районе города. Часть новой дороги пройдет по пустующей территории. В мэрии подчеркнули, что строительство не затронет зеленую зону парка «Семейный». Дальнейшее развитие Дзержинского района позволит соединить улицу Хорошева с улицами Космонавтов, Гамзатова и Покрышкина.

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