В Волгоградской области сносят 18 списанных зданий Минобороны РФ





Массовый снос списанных зданий Минобороны РФ начался в городе Камышине Волгоградской области в рамках тактико-специального учения. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Южного военного округа, всего будет снесено 18 объектов до конца текущего месяца.





Военнослужащие инженерно-саперного полка проводят обрушение зданий и сооружений, чтобы освободить территорию для последующего строительства. Сносу подвергаются аварийные объекты, которые не подлежат восстановлению и ремонту, представляют опасность для жизни и здоровья людей.





После тщательного обследования проводится обрушение строений с помощью инженерной техники: экскаваторов, инженерных машин разграждений ИМР-2, тяжелых тягачей БАТ. В отдельных случаях здание сносится методом подрыва. На данный момент снесено уже 9 из 18 запланированных объектов.

Фото: пресс-служба Южного военного округа