В Волгоградской области сносят 18 списанных зданий Минобороны РФ

Волгоградские полицейские спасли задыхающегося малыша из Уфы02.07.2021 13:02
Жителям юга Волгограда разрешили купаться в Волге02.07.2021 12:48
В Дзержинском районе Волгограда появится «клон» проспекта Ленина02.07.2021 11:05
Чиновники "положили глаз" на гаражи волгоградцев02.07.2021 08:50
«Волгоградэнергосбыт»: отказ от бумажной квитанции сбережет экологию02.07.2021 07:52
В Волгограде жители ЖК «Бейкер стрит» не могут достучаться до чиновников из-за поликлиники01.07.2021 19:44
Открытия собственной поликлиники внутри микрорайона третий год безуспешно добиваются жители квартала «Бейкер стрит» в Дзержинском районе Волгограда. Реконструированное здание медицинского назначения по соседству с новостройками на улице Шекснинской, 73, идеально подходящее под поликлинику, пустует...