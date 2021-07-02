Чиновники "положили глаз" на гаражи волгоградцев





В Волгограде очередная партия гаражей идет под снос. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на распоряжение администрации Тракторозаводского района, чиновники посчитали самовольными объектами еще девять металлических боксов, расположенных около домов №193 и 173 по проспекту Ленина. Если собственники не уберут гаражи сами, то за них это сделает спецтехника муниципального предприятия, предупредили в администрации.

Напомним, за последние годы в Волгограде снесли уже сотни гаражей, которые жителям во времена Советского Союза разрешали устанавливать около своих домов. С 1 сентября 2021 года в России начнет действовать закон о так называемой гаражной амнистии. Этот закон дает право гражданам узаконить гаражи, которые сейчас сносят на основании отсутствия правоустанавливающих документов. Однако металлические гаражи, которых среди боксов для транспорта абсолютное большинство, не попадают под действие закона – речь идет только о капитальных сооружениях.



