Общество 01.07.2021 17:52
0
01.07.2021 17:52
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров встретился с заместителем председателя правления ПАО «Газпром» Виталием Маркеловым и руководством ООО «Газпром межрегионгаз». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области, глава региона обсудил с топ-менеджерами «Газпрома» механизмы газификации глубинки региона, куда протянуть газопровод представляется практически невозможным.
В частности, Бочаров предложил поставлять в малые и отдаленные поселки сжиженный либо компримированный газ. «Жители должны получать голубое топливо по цене, которая позволит им его приобретать. Цена должна быть конкурентной и доступной для людей», - акцентировал внимание собеседников губернатор.
Зампредседателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов в ходе совещания отметил, что газификация Волгоградской области идет куда быстрее, чем в целом по России. «В соответствии с поручением президента мы должны выполнить задачу по газификации страны к 2030 году. Волгоградская область её выполняет досрочно: к 2025 году», - пояснил топ-менеджер компании. По данным администрации региона, с 2014 года уровень газификации Волгоградской области находится на уровне порядка 88%, на 16% превышая среднероссийский показатель.
Реклама
Третью продольную в Волгограде за 1,6 млрд рублей реконструируют строители плотин и трассы в пойме01.07.2021 17:16
Общество 01.07.2021 17:16
В Волгограде чиновники райадминистрации нагрянули с экскаватором в магазин автозапчастей01.07.2021 16:50
Общество 01.07.2021 16:50
Музей-заповедник «Сталинградская битва» опроверг информацию о застройке Мамаева кургана в Волгограде01.07.2021 14:41
Общество 01.07.2021 14:41
Кафе «Пиратская гавань» в Волгограде наказали за плохую защиту от коронавируса01.07.2021 12:20
Общество 01.07.2021 12:20
«Не ущемляет права и интересы»: волгоградцев зовут бесплатно откатать пальчики01.07.2021 11:38
Общество 01.07.2021 11:38
Проект дальнейшего благоустройства набережной Волгограда обсудят с горожанами01.07.2021 10:05
Общество 01.07.2021 10:05
В Волгоградской области выросла плата за коммуналку01.07.2021 08:32
Общество 01.07.2021 08:32
Под Волгоградом районный МУП обложили штрафами за массу нарушений30.06.2021 19:48
Общество 30.06.2021 19:48
«Похоронила маму»: заболевшая ковидом волгоградская поэтесса вышла на связь после обращения Макса Фадеева30.06.2021 18:00
Общество 30.06.2021 18:00
В Волгоградской области за день поймали 48 антимасочников30.06.2021 17:51
Общество 30.06.2021 17:51
В Центральном концертном зале Волгограда ремонт начнут с труб30.06.2021 17:28
Общество 30.06.2021 17:28
Выпускники ВолгГМУ получат диплом французского университета30.06.2021 17:13
Общество 30.06.2021 17:13
«Росгосстрах» принимает заявления от страхователей, имущество которых было повреждено в непогоду 27-29 июня30.06.2021 16:16
Общество 30.06.2021 16:16
Морковь обновила антирекорд по подорожанию в Волгоградской области30.06.2021 16:14
Общество 30.06.2021 16:14
От коронавируса умер 32-летний волгоградец30.06.2021 14:23
Общество 30.06.2021 14:23
Реклама