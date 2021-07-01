Общество

Андрей Бочаров озадачил «Газпром» поставками газа в волгоградскую глубинку

Общество 01.07.2021 17:52
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01.07.2021 17:52


Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров встретился с заместителем председателя правления ПАО «Газпром» Виталием Маркеловым и руководством ООО «Газпром межрегионгаз». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области, глава региона обсудил с топ-менеджерами «Газпрома» механизмы газификации глубинки региона, куда протянуть газопровод представляется практически невозможным.
В частности, Бочаров предложил поставлять в малые и отдаленные поселки сжиженный либо компримированный газ. «Жители должны получать голубое топливо по цене, которая позволит им его приобретать. Цена должна быть конкурентной и доступной для людей», - акцентировал внимание собеседников губернатор.
Зампредседателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов в ходе совещания отметил, что газификация Волгоградской области идет куда быстрее, чем в целом по России. «В соответствии с поручением президента мы должны выполнить задачу по газификации страны к 2030 году. Волгоградская область её выполняет досрочно: к 2025 году», - пояснил топ-менеджер компании. По данным администрации региона, с 2014 года уровень газификации Волгоградской области находится на уровне порядка 88%, на 16% превышая среднероссийский показатель.

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