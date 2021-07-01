



Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров встретился с заместителем председателя правления ПАО «Газпром» Виталием Маркеловым и руководством ООО «Газпром межрегионгаз». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области, глава региона обсудил с топ-менеджерами «Газпрома» механизмы газификации глубинки региона, куда протянуть газопровод представляется практически невозможным.

В частности, Бочаров предложил поставлять в малые и отдаленные поселки сжиженный либо компримированный газ. « Жители должны получать голубое топливо по цене, которая позволит им его приобретать. Цена должна быть конкурентной и доступной для людей », - акцентировал внимание собеседников губернатор.