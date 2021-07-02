Общество

«Волгоградэнергосбыт»: отказ от бумажной квитанции сбережет экологию

Общество 02.07.2021 07:52
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02.07.2021 07:52


Все пользователи личного кабинета компании «Волгоградэнергосбыт» получили на e-mail цифровую квитанцию за июнь – аналог бумажного варианта. 
Как пояснили ИА «Высота 102» в компании, рассылка предоставляет волгоградцам возможность удостоверится, что такой способ получения платежного документа – простой и удобный, а также возможность подписаться на дальнейшее его получение в электронном виде.
Более 80 тысяч волгоградцев уже перешли на цифровой формат получения счёта за электроэнергию, оценив его преимущества. Только за прошедший месяц количество абонентов, подписавшихся на электронную квитанцию, увеличилось на 2000 человек.
Преимущества цифровой квитанции очевидны: она всегда под рукой – в компьютере или на смартфоне, и, в отличие от бумажной, не занимает места. Электронная квитанция не теряется, её можно распечатать из электронной почты или личного кабинета на сайте компании. А поступает абоненту она не позднее 1-го числа каждого месяца.
В компании уверены, что отказ от бумажной квитанции – это вклад в экологию и сохранение природных ресурсов.
Подписаться на электронную квитанцию можно:
• в Личном кабинете на сайте Волгоградэнергосбыт»;  
• без регистрации на  главной странице сайта «Волгоградэнергосбыт»; 
• в мобильном приложении «Волгоградэнергосбыт».
Фото с сайта https://ru.depositphotos.com

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