Музей-заповедник «Сталинградская битва» опроверг информацию о застройке Мамаева кургана в Волгограде





Волгоградский музей-заповедник «Сталинградская битва» официально заявил об отсутствии планов застройки Мамаева кургана и достопримечательного места ожесточенных боев в 1942 - 1943 годов. Перенос границ этих территорий также не рассматривается, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе федерального учреждения культуры.

Подобное заявление музея было спровоцировано сообщениями в местной прессе: некоторые издания на протяжении полутора недель муссируют слухи о грядущей застройке священной для каждого россиянина территории. Музей-заповедник «Сталинградская битва» призвал журналистов и блогеров разделять понятия Мамаева кургана, включающего мемориальный комплекс и склоны в границах Второй продольной магистрали, и охранных зон, расположенных на прилегающих к Мамаеву кургану территориях.

«Данные территории [мемориальный комплекс и склоны] подлежат благоустройству только как лесопарковые зоны, — говорится в заявлении музея. — Проекты благоустройства территории достопримечательного места ожесточенных боев в 1942 - 1943 годов (склоны Мамаева кургана), в частности, организация тематического пространства под названием «Сталинградское кольцо», неоднократно озвучивались и предлагались к общественному обсуждению».

Ранее «Высота 102» сообщала, что власти Волгограда намерены благоустроить заброшенный земельный участок, расположенный за Второй продольной магистралью. Заросший и замусоренный пустырь получит шанс стать новым инфраструктурным объектом для волгоградцев в случае изменения границ охранной зоны Мамаева кургана. Это позволит создать правовые основы для освоения и развития очень важной для Волгограда территории, комментировал директор областного научно-производственного центра по охране памятников истории и культуры Александр Клейтман.