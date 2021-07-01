«Не ущемляет права и интересы»: волгоградцев зовут бесплатно откатать пальчики





Жителей Ворошиловского района Волгограда приглашают бесплатно пройти добровольную дактилоскопическую регистрацию. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении МВД города Волгограда, дактилоскопия помогает правоохранительным органам при розыске без вести пропавших граждан, которые по состоянию здоровья или в силу возраста не могут рассказать о себе. «Если бы каждый третий гражданин прошел процедуру добровольной государственной дактилоскопической регистрации, то количество разыскиваемых лиц можно было бы сократить к минимуму», - отметили в городском УМВД. Также при утере документов дактилоскопическая регистрация значительно ускорит процедуру их восстановления. В полиции уточнили, что процедура не ущемляет права и законные интересы граждан.