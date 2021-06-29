Общество

В Волгограде появится коммерческий автомобиль с широким использованием цифровых сервисов

Общество 29.06.2021 17:58 Новости компаний
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29.06.2021 17:58 Новости компаний


В 15 городах России состоялась презентация модели легкого коммерческого автомобиля нового поколения «ГАЗельNN». Сеть региональных дилеров бренда объявила о начале приема заказов.
«ГАЗель NN» – первая их серии автомобилей марки «ГАЗ», на базе которой будут создаваться следующие модификации коммерческого транспорта. Эта серия имеет принципиальное отличие – широкое использование в автомобиле цифровых сервисов  от управления до создания комфортных условий пребывания в салоне.
Идея создания максимально удобного рабочего пространства с большим набором информационных сервисов легла в основу концепции нового поколения коммерческих автомобилей «ГАЗельNN».
«ГАЗель NN» – не просто новая модель автомобиля. Именно с нее начинается новое поколение ГАЗ. Это универсальная платформа, на которой в будущем будут выпускаться машины с бензиновыми, дизельными и газовыми двигателями, и даже с электрической силовой установкой. Автомобиль выпускается на Горьковском автозаводе «Группы ГАЗ» Олега Дерипаски.
Среди новых опций – место водителя, оснащенное подрессоренным сиденьем с 18-ю направлениями регулировок, мультимедийная система с 9-дюймовым сенсорным экраном и принципиально новым интерфейсом, новый интерьер кабины с множеством полезных эргономических приспособлений.

Технологические и конструктивные решения, среди которых в том числе 6-ступенчатая коробка передач и новая тормозная система, повышают безопасность работы водителя, уменьшают возможность ошибки при управлении автомобилем.
Надо отметить, что лучшие характеристики, присущие ГАЗели, остались неизменными: функциональность и экономическая эффективность.

«В автомобиле «ГАЗельNN» реализовано более 50 технологических и конструкторских изменений, направленных на улучшение ходовых качеств, повышение надежности ключевых узлов автомобиля, безопасности и комфорта водителя и пассажиров. Новая электронная архитектура, широкое использование цифровых сервисов, множество конструктивных изменений позволят владельцам автопарков и индивидуальным предпринимателям повысить эффективность работы, снизить расходы и оказаться на шаг впереди конкурентов», - отмечает президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин.
Олег Марков, генеральный директор группы компаний «Современные транспортные технологии», дистрибьютора бренда, уверен, что «ГАЗель NN» позволит сократить расходы на содержание и обеспечит сокращение сроков окупаемости инвестиций.
«Машина перестает быть только инструментом для перевозки груза. Она превращается в часть комплексной системы электронных сервисов – от онлайн-покупки до удаленного мониторинга технических параметров и контроля за автопарками с помощью мобильного приложения», – добавляет О. Марков.

Как сообщил ИА «Высота 102» ООО «Топаз», региональный дилер автомобилей ГАЗ, сейчас уже можно сделать заказ на приобретение нового автомобиля. Бронь принимается на базовые модификации машин c дизельными двигателями Cummins ISF 2.8: бортовые грузовики, цельнометаллические фургоны и пассажирские микроавтобусы на 22 места.
Продажи стартуют 24 августа этого года. Автовладелец «ГАЗельNN» получает доступ к экосистеме цифровых сервисов, которые предоставляет региональный центр.

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