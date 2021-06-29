Выпускнику в Волгоградской области не выдали аттестат из-за долга за обеды





Директора школы в Волгоградской области обязали выдать аттестат выпускнику девятого класса, который он не мог получить из-за долга за школьное питание. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в Урюпинскую межарайонную прокуратуру пожаловалась женщина, которая одна воспитывает двоих детей. Из-за тяжелого материального положения она не смогла расплатиться за обеды, которые получал ее сын в школе. Тогда директор заявила, что не выдаст аттестат, пока задолженность не будет погашена. При этом подросток успешно сдал итоговые экзамены. Документ об окончании девяти классов юноша получил только после вмешательства прокуратуры. Директор школы получил предостережение о недопустимости нарушений законодательства, так как взыскание долга должно осуществляться в гражданско-правовом порядке и никак не взаимосвязано с выдачей аттестата, подчеркнули в надзорном органе.



