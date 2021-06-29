Общество

Выпускнику в Волгоградской области не выдали аттестат из-за долга за обеды

Общество 29.06.2021 15:02
0
29.06.2021 15:02


Директора школы в Волгоградской области обязали выдать аттестат выпускнику девятого класса, который он не мог получить из-за долга за школьное питание. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в Урюпинскую межарайонную прокуратуру пожаловалась женщина, которая одна воспитывает двоих детей. Из-за тяжелого материального положения она не смогла расплатиться за обеды, которые получал ее сын в школе. Тогда директор заявила, что не выдаст аттестат, пока задолженность не будет погашена. При этом подросток успешно сдал итоговые экзамены. Документ об окончании девяти классов юноша получил только после вмешательства прокуратуры. Директор школы получил предостережение о недопустимости нарушений законодательства, так как взыскание долга должно осуществляться в гражданско-правовом порядке и никак не взаимосвязано с выдачей аттестата, подчеркнули в надзорном органе. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Последние 9 квартир от застройщика в ЖК Кировского района

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Общество
29.06.2021 17:58
Общество 29.06.2021 17:58
Комментарии 0

0
Далее
Общество
29.06.2021 17:55
Общество 29.06.2021 17:55
Комментарии

0
Далее
Общество
29.06.2021 09:17
Общество 29.06.2021 09:17
Комментарии

0
Далее
Общество
29.06.2021 09:09
Общество 29.06.2021 09:09
Комментарии

0
Далее
Общество
29.06.2021 08:44
Общество 29.06.2021 08:44
Комментарии

0
Далее
Общество
28.06.2021 19:41
Общество 28.06.2021 19:41
Комментарии

0
Далее
Общество
28.06.2021 17:55
Общество 28.06.2021 17:55
Комментарии

0
Далее
Общество
28.06.2021 16:35
Общество 28.06.2021 16:35
Комментарии

0
Далее
Общество
28.06.2021 16:14
Общество 28.06.2021 16:14
Комментарии

0
Далее
Общество
28.06.2021 12:32
Общество 28.06.2021 12:32
Комментарии

0
Далее
Общество
28.06.2021 10:46
Общество 28.06.2021 10:46
Комментарии

0
Далее
Общество
28.06.2021 08:31
Общество 28.06.2021 08:31
Комментарии

0
Далее
Общество
27.06.2021 18:24
Общество 27.06.2021 18:24
Комментарии

0
Далее
Общество
27.06.2021 13:31
Общество 27.06.2021 13:31
Комментарии

0
Далее
Общество
27.06.2021 12:46
Общество 27.06.2021 12:46
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:58
В Волгограде появится коммерческий автомобиль с широким использованием цифровых сервисовСмотреть фотографии
17:55
Вернули 200 миллионов: в Волгограде инвестору отказали в покупке скандального «Диаманта»Смотреть фотографии
17:23
Душил, резал и снимал: жителя Волгоградской области осудили за зверское убийство своей собакиСмотреть фотографии
16:48
Водителя самосвала осудили за смертельный наезд на инвалида в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:41
Районная больница в Волгоградской области снова станет ковидным госпиталемСмотреть фотографии
15:19
Волгоградский облздрав: коронавирус «помолодел» и стал агрессивнее (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
15:02
Выпускнику в Волгоградской области не выдали аттестат из-за долга за обедыСмотреть фотографии
14:06
В Волгоградской области ждут новых поставок вакцины "КовиВак"Смотреть фотографии
13:57
Власти назвали вероятную причину массовой гибели рыбы в реке Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:27
Своя сломалась: под Волгоградом саратовчанин угнал легковушку по пути домойСмотреть фотографии
13:11
Судебным приставам разрешили снести "Сосновый бор" в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:34
Массовая гибель рыбы и лебедят в реке Волгоградской области взволновала жителей: жуткие кадрыСмотреть фотографииCмотреть видео
11:02
В новой школе «Долина знаний» в Волгограде обуглилась крышаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:12
В Волгоградской области долгожительница погибла под колесами автоСмотреть фотографии
09:17
Ушел из жизни бывший главный фтизиатр Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:09
Измученным авариями жителям города Волгоградской области дали «кирпичную» водуСмотреть фотографии
08:44
Скончалась бывший главврач детской поликлиники в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:27
Волгоградцев предупредили о "маскировке" коронавируса под насморкСмотреть фотографии
19:41
«За Волгой для нас земли нет»: многодетные семьи под Волгоградом готовятся к прямой линии с президентомСмотреть фотографии
17:55
Хутор в Волгоградской области залили хлоркой после вспышки коронавирусаСмотреть фотографии
17:30
Порядок вместо свалки: пустырь за Мамаевым курганом в Волгограде готовят к преображениюСмотреть фотографииCмотреть видео
17:24
Строил коттедж на пенсии клиентов: осужден экс-директор психинтерната в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:55
В станице, где венчался Михаил Шолохов, появился скоростной мобильный интернетСмотреть фотографии
16:55
Ехали на море: семья из Саратовской области разбилась в ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
16:35
На площади для митингов в Волгограде "посадят" одуванчикиСмотреть фотографии
16:19
Сотрудники школьной столовой в Волгоградской области воровали еду у детейСмотреть фотографии
16:14
Из-за жары в Волгоградской области продлили запрет на посещение лесовСмотреть фотографии
15:13
Во Дворце спорта в Волгограде построят бассейн и ледовую аренуСмотреть фотографии
14:13
Отказали тормоза: грузовик с мясом из Астрахани устроил массовое ДТП в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:32
В Волгоградской области количество жертв COVID-19 превысило 1,5 тысячи человекСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 