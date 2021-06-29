Скончалась бывший главврач детской поликлиники в Волгограде

Общество 29.06.2021 08:44
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29.06.2021 08:44
В Волгограде на 82-ом году жизни скончалась бывший главный врач детской поликлиники №26 Светлана Борисовна Желободько. Как сообщили ИА «Высота 102» в облкомздраве, Светлана Борисовна возглавила детскую поликлинику в Красноармейском районе в 1981 году. В 2001 году поликлинике было присвоено звание «Больница, доброжелательная к ребёнку», которое в 2002 году подтвердили эксперты ВОЗ ЮНИСЕФ. В 2003 году медучреждению был выдан Национальный диплом «Больница, доброжелательная к ребёнку». Светлана Борисовна бессменно руководила учреждением до 2004 года, была мудрым и справедливым руководителем, болела за свой коллектив и за маленьких пациентов. И сын, и внук пошли по стопам мамы и бабушки и также работают в системе волгоградского здравоохранения.
Светлана Борисовна была награждена нагрудным знаком «Отличник здравоохранения», она являлась «Ветераном труда». Комитет здравоохранения Волгоградской области выражает искренние соболезнования родным и близким Светланы Борисовны.
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