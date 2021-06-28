В Волгограде машина с пьяным подростком врезалась в дерево

Происшествия 28.06.2021 10:18
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28.06.2021 10:18
В Волгограде подросток стал виновником ДТП, в котором пострадал молодой человек. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне в половине девятого утра 17-летний учащийся, не имеющий водительского удостоверения, в состоянии алкогольного опьянения управлял машиной «Лада Приора». На улице Абганеровская машина, за рулем которой сидел несовершеннолетний, столкнулась с автомашиной «Тойота Приус» под управлением 23-летнего водителя. В этот момент иномарка совершала маневр левого поворота. Отечественное авто после удара врезалось в дерево. В результате ДТП с травмами в больницу был доставлен 26-летний пассажир автомашины «Лада Приора».
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