Общество 27.06.2021 13:31
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27.06.2021 13:31
Власти Палласовского и Быковского районов Волгоградской области приняли решение об отмене концертов, запланированных на вечер сегодняшнего дня. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в муниципалитетах. Так, в Палласовке сегодня должен был состояться концерт, посвященный Дню молодежи и Дню города. В районном оперштабе пояснили, что массовое мероприятие отменяется из-за низких темпов вакцинации в районе и сложной эпидситуации. Не состоится концерт ко Дню молодежи, а также дискотека и в Быково. Ранее, напомним, одним из первых муниципалитетов, где отказались от массового празднования Дня города из-за опасности распространения коронавируса, стал Новоаннинск.
Между тем, ранее в комитете образования, науки и молодежной политики Волгоградской области заявляли, что празднование Дня молодежи состоится в смешанном формате. При соблюдении требований санитарно-эпидемиологической безопасности в регионе должны пройти тематические видеоконференции, кинопоказы на открытых площадках, спортивные мероприятия, онлайн-акции и флешмобы, также организована работа творческих площадок, пояснили в ведомстве.
Напомним, по итогам минувших суток в регионе выявлено 133 новых заболевших COVID-19. Рост количества заболевших фиксируется всю последнюю неделю.
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