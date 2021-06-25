Общество

Олег Савченко — о нацпроектах: «В Волгоградской области сделан качественный шаг вперед»

Общество 25.06.2021 15:05
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25.06.2021 15:05


Депутаты Волгоградской областной думы оценили промежуточные итоги реализации национальных и региональных проектов, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу думы. Парламентарии вынесли положительный вердикт, отметив системность работы, а председатель профильной думской комиссии Олег Савченко заявил, что в Волгоградской области сделан качественный шаг вперед.
«Волгоградская область интенсивно работает по всем двенадцати нацпроектам на протяжении шести лет с того момента, как президент Владимир Путин обозначил цели и задачи России в майских указах, — отметил Савченко. —  Совет по реализации национальных и приоритетных проектов развития возглавляет лично губернатор Андрей Бочаров, и я могу сказать – ощутимы результаты по всем направлениям, это видят и жители».
В рамках нацпроектов и приоритетных направлений развития страны в Волгоградской области возведены 505 из 1086 запланированных объектов. По нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» власти реконструировали почти 650 километров улиц и трасс. Реализация нацпроекта «Здравоохранение» способствовала ремонту поликлиник и больниц, приобретению дорогостоящего оборудования. В Волгоградской области открыли 35  фельдшерско-акушерских пунктов и построили площадки для крылатой скорой помощи. Сейчас на базе Волгоградского онкодиспансера строится новый центр для помощи онкобольным. По нацпроекту «Демография» в регионе возвели детские сады и школы, 50 тысяч семей получили материальную помощь при рождении ребенка.
«Отрадно видеть, что Волгоградская область является одним из лидеров нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». Кроме того, регион стал пилотной площадкой для внедрения системы ухода за людьми старшего поколения и инвалидами в рамках нацпроекта «Демография», — подчеркнул Олег Савченко.
Парламентарий отметил, что региональные власти находятся в постоянном контакте с общественностью и открыты предложениям по улучшению работы в рамках нацпроектов. Всего на реализацию национальных проектов в Волгоградской области за пять лет планируется направить 173 миллиарда рублей.

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