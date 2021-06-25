Партию неучтенной обуви изъяли из магазина в Волгограде

Общество 25.06.2021 10:09
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25.06.2021 10:09
За нарушение требований об обязательной маркировки в магазине "Paradox" в Ворошиловском районе Волгограда арестовали партию обуви. Как сообщили ИА "Высота 102" в территориальном управлении Роспотребнадзора, при проверке подлинности маркировки установлено, что на код идентификации, нанесенный на 41 пару обуви, имеет статус "выбыл", т. е. продукция выведена из оборота и не может находиться в продаже. Еще на 10 парах обуви код идентификации отобразился как "в обороте", т. е. товары находятся в продаже, но их собственниками являются иные юридические лица, а не ИП Брусницына Я.П из магазина "Paradox". В данном случае ИП Брусницына Я. П., приняв обувной товар от иных лиц, должна была в течение трех дней направить в информационную систему мониторинга уведомление о передаче (приемке) обувных товаров, но не сделала этого.
Всего в продаже с нарушениями обязательных требований находилась 51 пара обуви. Всю продукцию арестовали. В отношении предпринимателя возбуждено административное дело ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ. Постановлением судьи мирового судебного участкана ИП Брусницыну Я.П. наложен административный штраф в размере 5000 рублей. По решению суда вся арестованная продукция подлежит конфискации.
Справка. Правилами маркировки обувных товаров средствами идентификации, утвержденных постановлением правительства РФ от 05.07.2019 N 860, предусмотрено, что участники оборота обувных товаров осуществляют их маркировку средствами идентификации и представляют эти сведения в информационную систему мониторинга.
Средство идентификации – это код маркировки в машиночитаемой форме, представленный в виде штрихового кода, формируемый в соответствии с требованиями для нанесения на потребительскую упаковку, или на товары, или на товарный ярлык обувных товаров или этикетку (легкая промышленность). Носителями информации, предназначенными для нанесения информации о товаре, в том числе средства идентификации, является "этикетка" и "ярлык" прикрепляемые непосредственно к товару или потребительской упаковке или вкладываемый в потребительскую упаковку.
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