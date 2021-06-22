Более 200 волгоградцев отправились в поездки по возобновленным маршрутам «Экскурсионного вагона»





Более 200 жителей и гостей Волгограда совершили поездки в тематических рейсах «Экскурсионного вагона», который возобновил работу три месяца назад. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе ПривЖД.

«Экскурсионный вагон» - это совместный проект пригородной пассажирской компании АО «Волгоградтранспригород» и ведущих музеев Волгоградской области, организующий быстрые, комфортные и безопасные поездки по оригинальным экскурсионным маршрутам с увлекательной программой в пути следования.

Так, в июне пассажиры «Экскурсионного вагона» увидели старинные подземелья Старой Сарепты XVIII века, послушали органный концерт, а также приняли участие в тематической программе «Культура и история России».