Более 200 волгоградцев отправились в поездки по возобновленным маршрутам «Экскурсионного вагона»

Общество 22.06.2021 14:39 Новости компаний
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22.06.2021 14:39 Новости компаний
Более 200 жителей и гостей Волгограда совершили поездки в тематических рейсах «Экскурсионного вагона», который возобновил работу три месяца назад. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе ПривЖД.
«Экскурсионный вагон» - это совместный проект пригородной пассажирской компании АО «Волгоградтранспригород» и ведущих музеев Волгоградской области, организующий быстрые, комфортные и безопасные поездки по оригинальным экскурсионным маршрутам с увлекательной программой в пути следования.
Так, в июне пассажиры «Экскурсионного вагона» увидели старинные подземелья Старой Сарепты XVIII века, послушали органный концерт, а также приняли участие в тематической программе «Культура и история России».
С учетом неблагоприятной эпидемической ситуации в регионе все мероприятия проводятся в соответствии с действующими рекомендациями Роспотребнадзора.
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