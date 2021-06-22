Артиллеристы произвели выстрел из пушки на Мамаевом кургане в Волгограде





Сегодня в полдень на Мамаевом кургане в Волгограде прогремел "Выстрел памяти". Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Южного военного округа, артиллеристы произвели выстрел из орудия ЗИС-3 на южном склоне Мамаева кургана в память павших в сражениях Великой Отечественной.

22 июня 1941 года является одной из самых печальных дат в истории страны. В этот день на рассвете фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Так началась Великая Отечественная война (1941-1945), длившаяся 1418 дней и ночей. Общие людские потери СССР в ходе войны составили 26,6 миллиона человек. Из них более 8,7 миллиона погибли на полях сражений, 7,42 миллиона человек были преднамеренно истреблены нацистами на оккупированных территориях, более 4,1 миллиона погибли от жестоких условий оккупационного режима. 5,27 миллиона человек были угнаны на каторжные работы в Германию и сопредельные с нею страны, пребывавшие также под немецкой оккупацией. Из них вернулись на родину чуть больше половины – 2,65 миллиона человек, более 450 тысяч иммигрировали, 2,16 миллиона человек погибли и умерли в плену.

Каждый год 22 июня отмечается как День памяти и скорби. Памятная дата установлена Указом Президента России от 8 июня 1996, как дань памяти жертвам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., а также жертвам всех войн за свободу и независимость России.



