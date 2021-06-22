Артиллеристы произвели выстрел из пушки на Мамаевом кургане в Волгограде

Общество 22.06.2021 12:28
0
22.06.2021 12:28
Сегодня в полдень на Мамаевом кургане в Волгограде прогремел "Выстрел памяти". Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Южного военного округа, артиллеристы произвели выстрел из орудия ЗИС-3 на южном склоне Мамаева кургана в память павших в сражениях Великой Отечественной.
22 июня 1941 года является одной из самых печальных дат в истории страны. В этот день на рассвете фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Так началась Великая Отечественная война (1941-1945), длившаяся 1418 дней и ночей. Общие людские потери СССР в ходе войны составили 26,6 миллиона человек. Из них более 8,7 миллиона погибли на полях сражений, 7,42 миллиона человек были преднамеренно истреблены нацистами на оккупированных территориях, более 4,1 миллиона погибли от жестоких условий оккупационного режима. 5,27 миллиона человек были угнаны на каторжные работы в Германию и сопредельные с нею страны, пребывавшие также под немецкой оккупацией. Из них вернулись на родину чуть больше половины – 2,65 миллиона человек, более 450 тысяч иммигрировали, 2,16 миллиона человек погибли и умерли в плену.
Каждый год 22 июня отмечается как День памяти и скорби. Памятная дата установлена Указом Президента России от 8 июня 1996, как дань памяти жертвам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., а также жертвам всех войн за свободу и независимость России.
Реклама
Жителей Волгограда начали прививать от COVID-19 в музее22.06.2021 17:47
Общество 22.06.2021 17:47
В волгоградских супермаркетах предоставят скидки привившимся от COVID-1922.06.2021 15:39
Общество 22.06.2021 15:39
Более 200 волгоградцев отправились в поездки по возобновленным маршрутам «Экскурсионного вагона»22.06.2021 14:39
Общество 22.06.2021 14:39
Число зараженных COVID-19 в Волгоградской области продолжает расти22.06.2021 14:35
Общество 22.06.2021 14:35
Шесть выпускников в Волгоградской области сдали математику на 100 баллов22.06.2021 10:12
Общество 22.06.2021 10:12
Новый председатель комитета приступил к работе в администрации Волгоградской области22.06.2021 09:28
Общество 22.06.2021 09:28
Тысячу свечей памяти зажгли на Мамаевом кургане в Волгограде21.06.2021 23:48
Общество 21.06.2021 23:48
Волгоградская гордума получила предупреждение из-за книг «Памяти»21.06.2021 17:01
Общество 21.06.2021 17:01
В Волгограде спасают самострои от сноса21.06.2021 16:38
Общество 21.06.2021 16:38
Волгоградский губернатор прошел ревакцинацию от коронавируса21.06.2021 15:55
Общество 21.06.2021 15:55
Памятник московскому времени предлагают установить в Волгоградской области21.06.2021 14:36
Общество 21.06.2021 14:36
Количество новых заболевших COVID-19 в Волгоградской области превысило психологический рубеж21.06.2021 13:47
Общество 21.06.2021 13:47
Миллионы завтраков и обедов: комбинат питания компании "Виво Маркет" отметил свой день рождения21.06.2021 12:13
Общество 21.06.2021 12:13
Волгоградский облизбирком озвучил вердикт по референдуму21.06.2021 09:25
Общество 21.06.2021 09:25
Экс-мэр Волгограда Евгений Ищенко вылечился от коронавируса20.06.2021 17:31
Общество 20.06.2021 17:31
Реклама