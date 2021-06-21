Волгоградский губернатор прошел ревакцинацию от коронавируса





Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров прошел ревакцинацию из-за снижения уровня антител к коронавирусу. Как сообщает ИА «Высота 102», об этом глава региона рассказал на встрече с членами Общественной палаты Волгоградской области, которая проходит в эти минуты.

«Это осознанное решение. Накануне я провел ревакцинацию, и считаю это ответственным. Только собственным примером можно показать, что делать, по-другому ничего не получится, не нужны никакие призывы, — обратился губернатор к общественникам. — У нас ситуация пока стабильная, хотя и напряженная. И мы видим ситуацию, которая происходит в регионах с нашими традиционными социально-экономическими связями — это Московская область, Санкт-Петербург, другие, где значительный рост заболеваемости. И здесь каждый должен сделать свой выбор».