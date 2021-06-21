Волгоградский губернатор прошел ревакцинацию от коронавируса

Общество 21.06.2021 15:55
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21.06.2021 15:55
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров прошел ревакцинацию из-за снижения уровня антител к коронавирусу. Как сообщает ИА «Высота 102», об этом глава региона рассказал на встрече с членами Общественной палаты Волгоградской области, которая проходит в эти минуты.
«Это осознанное решение. Накануне я провел ревакцинацию, и считаю это ответственным. Только собственным примером можно показать, что делать, по-другому ничего не получится, не нужны никакие призывы, — обратился губернатор к общественникам. — У нас ситуация пока стабильная, хотя и напряженная. И мы видим ситуацию, которая происходит в регионах с нашими традиционными социально-экономическими связями — это Московская область, Санкт-Петербург, другие, где значительный рост заболеваемости. И здесь каждый должен сделать свой выбор».
Напомним, в конце апреля на встрече с представителями ветеранских организаций Андрей Бочаров рассказал, что он и его семья сделали прививку от коронавируса. Сегодня утром на оперативном совещании Андрей Бочаров поручил в ближайшее время провести заседание оперштаба по борьбе с коронавирусом и представить предложения по ускорению темпов вакцинации в регионе.
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