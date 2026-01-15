За ночь на севере Волгограда восстановили магистральный водопровод





В Краснооктябрьском районе Волгограда рабочие «Концессий водоснабжения» восстановили магистральный водопровод. Работы проводились в ночное время, сообщает ИА «Высота 102».

Отметим, что работать бригадам пришлось в условиях морозной погоды. Несмотря на это, восстановительные работы не прерывались и к раннему утру были завершены.

– В 7.15 мск система уже заполнялась водой, – сообщили в пресс-службе Концессий. – На время проведения работ подача водоснабжения была приостановлена к ряду домов на пр-кт Ленина, пр-кт Металлургов, ул. Кузнецова, ул. Короткая.