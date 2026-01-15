20-градусные морозы «прижмут» в Волгоградской области в ближайшие сутки





В Волгоградской области в ночь с 15 на 16 января столбики термометров в северных районах опустятся до отметки -20 градусов. Согласно краткосрочному прогнозу Волгоградского ЦГМС, морозная погода сохранится в регионе как минимум до конца недели.

Как уточняют специалисты, 20-градусные морозы ожидаются в Волгоградской области в ночные часы при прояснениях. Средняя ночная температура составит -10…-15 градусов. Днем 15 и 16 января в регионе уличные термометры в разных районах региона покажут от -9 до -14 градусов.

Снег на протяжении ближайших двух суток ожидается в Волгоградской области умеренный – обильных снегопадов синоптики не прогнозируют.

В Волгограде самая низка температура до конца недели ожидается в ночь на 17 января – до -16 градусов.