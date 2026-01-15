Общество

Участники Сталинградской битвы ко 2 февраля получат по 100 тыс. рублей

Общество 15.01.2026 08:15
0
15.01.2026 08:15


Участники Сталинградской битвы и еще ряд категорий жителей Волгоградской области получат к 83-й годовщине сражения на Волге денежные выплаты. Соответствующее постановление было подписано губернатором еще 29 декабря 2025 года. Накануне облкомзащиты утвердил порядок выплаты денежных средств. 

По 100 тысяч рублей получат постоянно проживающие на территории региона участники Великой Отечественной войны, принимавшие участие в Сталинградской битве, а также лица, работавшие в тылу с 22 июня 1941-го по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев и награжденные медалью «За оборону Сталинграда».

30 тысяч рублей положено супругам умерших участников Сталинградской битвы, а также «Жителям осажденного Сталинграда».

В комитете соцзащиты подчеркнули, что для оформления выплат никуда обращаться не нужно. Средства поступят на банковский счет или будут доставлены «Почтой России». 


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
15.01.2026 10:24
Общество 15.01.2026 10:24
Комментарии

0
Далее
Общество
15.01.2026 10:17
Общество 15.01.2026 10:17
Комментарии

0
Далее
Общество
15.01.2026 10:01
Общество 15.01.2026 10:01
Комментарии

0
Далее
Общество
15.01.2026 10:00
Общество 15.01.2026 10:00
Комментарии

0
Далее
Общество
15.01.2026 09:32
Общество 15.01.2026 09:32
Комментарии

0
Далее
Общество
15.01.2026 09:24
Общество 15.01.2026 09:24
Комментарии

0
Далее
Общество
15.01.2026 08:55
Общество 15.01.2026 08:55
Комментарии

0
Далее
Общество
15.01.2026 08:53
Общество 15.01.2026 08:53
Комментарии

0
Далее
Общество
15.01.2026 08:27
Общество 15.01.2026 08:27
Комментарии

0
Далее
Общество
15.01.2026 08:15
Общество 15.01.2026 08:15
Комментарии

0
Далее
Общество
15.01.2026 08:11
Общество 15.01.2026 08:11
Комментарии

0
Далее
Общество
15.01.2026 07:46
Общество 15.01.2026 07:46
Комментарии

0
Далее
Общество
15.01.2026 06:13
Общество 15.01.2026 06:13
Комментарии

0
Далее
Общество
15.01.2026 06:00
Общество 15.01.2026 06:00
Комментарии

0
Далее
Общество
15.01.2026 05:53
Общество 15.01.2026 05:53
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:24
План «Ковер» введен 15 января в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
10:17
Угрозу БПЛА объявили в Волгограде и области 15 январяСмотреть фотографии
10:01
В Урюпинске после двух бесснежных зим заработал горнолыжный склонСмотреть фотографии
10:00
Волгоградцам рассказали, где можно заработать 180 тысячСмотреть фотографии
09:32
Волгоградцам рассказали, сколько стоит пенсионный балСмотреть фотографии
09:24
Еще в трех районах Волгоградской области начали подготовку к крещенским купаниямСмотреть фотографии
09:15
Слюсарь потребовал пересчитать плату за тепло ростовчанамСмотреть фотографии
09:05
Едва не уничтоженное тюльпановое поле под Волгоградом возьмут под охрануСмотреть фотографии
08:53
За ночь на севере Волгограда восстановили магистральный водопроводСмотреть фотографии
08:35
Водка в Волгоградской области подорожала на 10%Смотреть фотографии
08:27
20-градусные морозы «прижмут» в Волгоградской области в ближайшие суткиСмотреть фотографии
08:15
Участники Сталинградской битвы ко 2 февраля получат по 100 тыс. рублейСмотреть фотографии
08:11
Фролово Волгоградской области завалило снегом к утру 15 январяСмотреть фотографии
07:46
Разведчика-сапера Дмитрия Куликова похоронят в селе Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:27
Пять дронов ВСУ перехватила ПВО в Волгоградской области ночьюСмотреть фотографии
06:45
Беспредельный скачок цен на продукты до 37% произошел в ВолгоградеСмотреть фотографии
06:28
Подорожанием бензина «одарили» волгоградцев на АЗС в начале годаСмотреть фотографии
06:13
Попытка ВСУ атаковать Волгоградскую область не повлияла на работу аэропортаСмотреть фотографии
06:00
11 учителям в Волгоградской области выдадут по 1 млн рублейСмотреть фотографии
05:53
Угроза атаки ВСУ дронами сохранялась в Волгограде и области 5 часовСмотреть фотографии
05:40
Губернатор Бочаров сообщил о ночной атаке ВСУ на регионСмотреть фотографии
21:34
Под Волгоградом простятся с мобилизованным Денисом ВедилинымСмотреть фотографии
21:01
Региональные выплаты после терактов ВСУ планируют утвердить в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:14
168 пробоин и следы запекшейся крови: найденная в Сталинграде шинель помогла узнать о подвиге генерала ГлазковаСмотреть фотографии
20:14
Цены на бензин и дизель выросли в Волгоградской области в 2026 годуСмотреть фотографии
19:35
Волгоградский теннисист Киватцев победил в первом матче годаСмотреть фотографии
19:26
В Волгоградской области в 2025-м искали 432 пропавших человекаСмотреть фотографии
18:37
В Волгоградской области с обледеневшей трассы слетела фураСмотреть фотографииCмотреть видео
18:28
Поджигательниц столика в ТЦ нашла полиция по видео под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
18:05
Эффект платных парковок? Волгоградцы стали чаще ездить на троллейбусах и трамваяхСмотреть фотографии
 