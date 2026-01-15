Участники Сталинградской битвы ко 2 февраля получат по 100 тыс. рублей





Участники Сталинградской битвы и еще ряд категорий жителей Волгоградской области получат к 83-й годовщине сражения на Волге денежные выплаты. Соответствующее постановление было подписано губернатором еще 29 декабря 2025 года. Накануне облкомзащиты утвердил порядок выплаты денежных средств.

По 100 тысяч рублей получат постоянно проживающие на территории региона участники Великой Отечественной войны, принимавшие участие в Сталинградской битве, а также лица, работавшие в тылу с 22 июня 1941-го по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев и награжденные медалью «За оборону Сталинграда».

30 тысяч рублей положено супругам умерших участников Сталинградской битвы, а также «Жителям осажденного Сталинграда».

В комитете соцзащиты подчеркнули, что для оформления выплат никуда обращаться не нужно. Средства поступят на банковский счет или будут доставлены «Почтой России».



