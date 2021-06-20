Экс-мэр Волгограда Евгений Ищенко вылечился от коронавируса





О чем Евгений Ищенко и сообщил радостно в Facebooke. Так, по словам экс-мэра Волгограда, который оказался в больнице с COVID-19, болезнь он перенес достаточно легко. Только один день у бывшего градоначальника температура поднималась до 39, еще несколько дней не превышала 37,5. Зато ему удалось избежать пневмонии. Сам Евгений Ищенко считает, что легко отделался благодаря прививке и молитвам.

Напомним, Евгений Ищенко сообщил ранее, что попал в больницу с коронавирусом, несмотря на то, что осенью привился «Спутником». В облкомздраве ранее заявляли, что около 10% от вакцинированных могут снова заразиться коронавирусом, однако болезнь у них проходит в легкой форме.



