Экс-мэр Волгограда Евгений Ищенко вылечился от коронавируса

Общество 20.06.2021 17:31
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20.06.2021 17:31
О чем Евгений Ищенко и сообщил радостно в Facebooke. Так, по словам экс-мэра Волгограда, который оказался в больнице с COVID-19, болезнь он перенес достаточно легко. Только один день у бывшего градоначальника температура поднималась до 39, еще несколько дней не превышала 37,5. Зато ему удалось избежать пневмонии. Сам Евгений Ищенко считает, что легко отделался благодаря прививке и молитвам.
Напомним, Евгений Ищенко сообщил ранее, что попал в больницу с коронавирусом, несмотря на то, что осенью привился «Спутником». В облкомздраве ранее заявляли, что около 10% от вакцинированных могут снова заразиться коронавирусом, однако болезнь у них проходит в легкой форме.
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