В Волгоградской области зафиксирован рост заболевших COVID-19

Общество 20.06.2021 14:35
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20.06.2021 14:35
В Волгоградской области за минувшие сутки выявлено 97 заболевших коронавирусом. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в оперштабе. Накануне в регионе по итогам суток было 92 заболевших. Больше всего заразившихся COVID-19 в Волгограде – 57 человек, в Волжском – 21 человек. Новые больные зафиксированы также в девяти районах области, больше всего в Киквидзенском – 5 человек.
За минувшие сутки также стало известно еще о пяти умерших от инфекции. Так, не удалось спасти жизни 45-летнего волгоградца, который страдал вирусным заболеванием, 70-летнего и 84-летнего пенсионеров из областного центра, 44-летнего жителя Среднеахтубинского района, также имевшего вирусное заболевание, и 71-летнего мужчины из Калачевского района. Всего в регионе 1455 человек скончались от коронавируса.
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