Общество

Просто добавят воды: в волгоградском ЦПКиО появятся пруд и канал

Общество 16.06.2021 10:44
0
16.06.2021 10:44


Компания-инвестор  приступила к земляным работам по устройству искусственных водоёмов для прогулок на лодках в Центральном парке культуры и отдыха. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, по окончании работ в ЦПКиО  появится пруд площадью 850 квадратных метров и водный канал протяженностью 110 метров. Также для посетителей парка вокруг пруда разместят шезлонги.
Водный интерактивный комплекс, создающийся в общественном пространстве, также будет включать в себя игровые площадки и аттракционы для разных возрастных групп. Среди них водные горки, бассейны, фонтаны и другие водные развлечения.
 
Кроме этого, продолжается обустройство молодежной зоны – в пределах обособленного пространства появятся зеркальный и лазерный лабиринты, аттракцион «Черная дыра» и VR-аттракцион.
В парке, между тем, становится все больше деревьев-крупномеров, чтобы сократить площадь открытых солнечных пространств. Ранее здесь благополучно прижились 250 деревьев. В дальнейшем высадка молодых и здоровых деревьев и кустарников будет производиться каждый сезон. Породный состав новых деревьев разнообразен: клёны, берёзы, липа, рябина, сосна, ель. Растения  расположились  на различных площадках, в том числе у  входной группы и вдоль пешеходных аллей.
Всего с начала 2017 года в ЦПКиО было высажено свыше 1,5 тысяч крупномерных деревьев, а также 20 тысяч кустарников и многолетних цветов и трав, проложено более 30 тысяч метров поливочного водопровода.
 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Последние 9 квартир от застройщика в ЖК Кировского района

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Общество
16.06.2021 11:00
Общество 16.06.2021 11:00
Комментарии 0

0
Далее
Общество
16.06.2021 08:31
Общество 16.06.2021 08:31
Комментарии

0
Далее
Общество
16.06.2021 08:14
Общество 16.06.2021 08:14
Комментарии

0
Далее
Общество
15.06.2021 15:07
Общество 15.06.2021 15:07
Комментарии

0
Далее
Общество
15.06.2021 13:12
Общество 15.06.2021 13:12
Комментарии

0
Далее
Общество
15.06.2021 12:35
Общество 15.06.2021 12:35
Комментарии

0
Далее
Общество
15.06.2021 10:53
Общество 15.06.2021 10:53
Комментарии

0
Далее
Общество
15.06.2021 09:30
Общество 15.06.2021 09:30
Комментарии 0

0
Далее
Общество
14.06.2021 17:49
Общество 14.06.2021 17:49
Комментарии

0
Далее
Общество
14.06.2021 15:52
Общество 14.06.2021 15:52
Комментарии

0
Далее
Общество
14.06.2021 13:20
Общество 14.06.2021 13:20
Комментарии

0
Далее
Общество
14.06.2021 12:08
Общество 14.06.2021 12:08
Комментарии

0
Далее
Общество
14.06.2021 09:33
Общество 14.06.2021 09:33
Комментарии

0
Далее
Общество
13.06.2021 20:06
Общество 13.06.2021 20:06
Комментарии

0
Далее
Общество
13.06.2021 14:58
Общество 13.06.2021 14:58
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:00
Котельниковский историко-краеведческий музей: место, где встречаются прошлое и будущееСмотреть фотографииCмотреть видео
10:44
Просто добавят воды: в волгоградском ЦПКиО появятся пруд и каналСмотреть фотографии
09:40
Останки жертв нацистов после эксгумации перезахоронят в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:34
Завистливый волгоградец месяцами «терроризировал» своего зятя из-за денегСмотреть фотографии
08:31
Инициаторы референдума хотят перепроверить забракованные волгоградским облизбиркомом подписиСмотреть фотографии
08:14
С юбилеем: приключения люка на дороге Волгограда попали на уличные камерыСмотреть фотографииCмотреть видео
19:55
«Забытые и неумытые»: жители поселка Водстрой в Волгограде страдают от отсутствия водыСмотреть фотографииCмотреть видео
18:43
По приказу Минздрава РФ: постковидники в Волгоградской области пройдут углубленное обследованиеСмотреть фотографии
17:57
Аферисты вогнали в огромные долги учительницу из Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:39
Погибли отец и сын: причины трагедии в многодетной семье выясняют в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:23
Переливную плотину под Волгоградом оценят на безопасность после весеннего происшествияСмотреть фотографии
16:04
Уникальные возможности: в Волгограде открыт Центр электронного медицинского образования ВолгГМУСмотреть фотографии
15:07
В Волгоградской области коронавирус нашли всего в двух городах и пяти районахСмотреть фотографии
14:57
В Волгоградской области осудили троих расхитителей нефтиСмотреть фотографии
13:39
Лжепродавцы спортивного питания осуждены в Волгоградской области за виртуальную аферуСмотреть фотографии
13:12
Десять выпускников в Волгоградской области сдали ЕГЭ на 100 балловСмотреть фотографии
12:35
Прокурор Волгоградской области и омбудсмены поговорят с селянами о наболевшемСмотреть фотографии
12:32
Референдума не будет?: облизбирком забраковал часть собранных подписей за волгоградское времяСмотреть фотографии
11:43
В Волгограде 11 водителям грозит арест за тонировкуСмотреть фотографии
10:58
В Волгограде бросившуюся в бега автоледи задержали за смертельное ДТПСмотреть фотографии
10:53
Губернатор Волгоградской области призвал не играть с коронавирусом в «лотерею»Смотреть фотографии
10:17
Призывника под Волгоградом осудили за неуставные взаимоотношенияСмотреть фотографии
09:55
Вакцина центра Чумакова поступила в Волгоградскую областьСмотреть фотографии
09:50
Тело школьницы найдено в оросительном канале под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:30
В Волгограде УК «Новый дом» возродила во дворах многоэтажек детские площадкиСмотреть фотографии
09:27
В приграничном поселке Волгоградской области из-за разряда молнии вспыхнул пожарСмотреть фотографии
08:46
Иран и Турция: экспорт сельхозпродукции из Волгоградской области вырос вдвоеСмотреть фотографии
20:37
Под Волгоградом во время охоты на косулю погиб местный жительСмотреть фотографии
19:43
«Все померзло и утонуло»: дожди смывают надежды волгоградских дачников на урожайСмотреть фотографии
19:41
В Волгоградской области с рельсов сошли 20 вагонов грузового составаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 