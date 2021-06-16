Просто добавят воды: в волгоградском ЦПКиО появятся пруд и канал





Компания-инвестор приступила к земляным работам по устройству искусственных водоёмов для прогулок на лодках в Центральном парке культуры и отдыха. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, по окончании работ в ЦПКиО появится пруд площадью 850 квадратных метров и водный канал протяженностью 110 метров. Также для посетителей парка вокруг пруда разместят шезлонги.

Водный интерактивный комплекс, создающийся в общественном пространстве, также будет включать в себя игровые площадки и аттракционы для разных возрастных групп. Среди них водные горки, бассейны, фонтаны и другие водные развлечения.

Кроме этого, продолжается обустройство молодежной зоны – в пределах обособленного пространства появятся зеркальный и лазерный лабиринты, аттракцион «Черная дыра» и VR-аттракцион.

В парке, между тем, становится все больше деревьев-крупномеров, чтобы сократить площадь открытых солнечных пространств. Ранее здесь благополучно прижились 250 деревьев. В дальнейшем высадка молодых и здоровых деревьев и кустарников будет производиться каждый сезон. Породный состав новых деревьев разнообразен: клёны, берёзы, липа, рябина, сосна, ель. Растения расположились на различных площадках, в том числе у входной группы и вдоль пешеходных аллей.