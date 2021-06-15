Общество 15.06.2021 09:30
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15.06.2021 09:30
Дворы многоквартирных домов по ул.Алийская, 2Б и ул.2-я Караванная 21 в Красноармейском районе Волгограда приобрели новый облик. В мае эти многоэтажки приняла управляющая компания ООО «Новый Дом» и сразу принялась за наведение порядка на вверенной территории, сообщает ИА «Высота 102».
Во дворе дома №2Б на ул.Алийской, где проживают около 40 человек, сотрудники УК обнаружили вырванные с корнем детские качели – вандалы умудрились вытащить их практически за пределы территории.
В удручающем состоянии пребывала и детская площадка девятиэтажки на ул. 2-я Караванная, 21: облезлые, местами ржавые карусели, горки и качели представляли собой унылое зрелище. ООО «Новый дом» подарило сооружениям новую жизнь: в прямом смысле они заиграли новыми красками, радуя детвору и родителей. Еще УК установила новые горки и качели, а для безопасности –современное ограждение детской площадки от проезжей части.
Помимо этого, на 2-й Караванной,21 был решён вопрос с ремонтом контейнерной площадки, которой давно требовалось обновление.
Сейчас «Новый дом» проводит работы в подвальных помещениях обоих домов, в том числе, по замене изношенных канализационных сетей.
В ближайшее время начнутся работы по восстановлению бетонной плиты перекрытия крыши пятиэтажного дома №63 Кировского района г.Волгограда по ул.Одоевского, 50-годов постройки. За десятилетия она фактически раскрошилась, и этой весной несколько квартир оказались буквально затоплены первыми дождями. Летом плитку капитально отремонтируют, а кровлю – заменят.
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