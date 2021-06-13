Момент столкновения грузовика и маршрутки в Волгограде попал на видео











Жесткое столкновение неуправляемого грузовика «Renault» и маршрутного такси №31к на проспекте Университетском в Волгограде попал на кадры видеорегистратора. Как сообщает ИА «Высота 102», на видео видно, как фура на большой скорости таранит «Газель» сзади, отчего стоявшая на светофоре маршрутка с силой врезается в опору освещения и переворачивается на бок. Грузовик с искореженной кабиной продолжает движение по проспекту.

Напомним, жесткое ДТП произошло сегодня в 17.10 в Советском районе – у большегруза отказали тормоза. По предварительным данным, пострадали шесть человек: водитель и пятеро пассажиров маршрутки - четыре женщины и мужчина. Состояние одной женщины тяжелое, после аварии на момент прибытия медиков она была без сознания. По факту ДТП организована проверка прокуратурой Волгоградской области.

Видео: Сергей Букатин.