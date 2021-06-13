Происшествия

Момент столкновения грузовика и маршрутки в Волгограде попал на видео

Происшествия 13.06.2021 22:39
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13.06.2021 22:39




Жесткое столкновение неуправляемого грузовика «Renault» и маршрутного такси №31к на проспекте Университетском в Волгограде попал на кадры видеорегистратора. Как сообщает ИА «Высота 102», на видео видно, как фура на большой скорости таранит «Газель» сзади, отчего стоявшая на светофоре маршрутка с силой врезается в опору освещения и переворачивается на бок. Грузовик с искореженной кабиной продолжает движение по проспекту.
Напомним, жесткое ДТП произошло сегодня в 17.10 в Советском районе – у большегруза отказали тормоза. По предварительным данным, пострадали шесть человек: водитель и пятеро пассажиров маршрутки - четыре женщины и мужчина. Состояние одной женщины тяжелое, после аварии на момент прибытия медиков она была без сознания. По факту ДТП организована проверка прокуратурой Волгоградской области.
Видео: Сергей Букатин.

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