Общество 14.06.2021 17:49
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14.06.2021 17:49
Нового директора фонда капитального ремонта Волгоградской области определят по результатам конкурса, который объявлен комитетом ЖКХ. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документацию конкурса, занять такую ответственную должность сможет гражданин России с высшим образованием, имеющим квалификацию по специальности «строительство», «юриспруденция» или «экономика», а также опыт работы на руководящей должности не менее трех лет или сфере ЖКХ не менее пяти лет.
Это кресло не достанется тому, кто имеет непогашенную судимость, неисполненное наказание по административному правонарушению в форме дисквалификации независимо от сферы деятельности, находится на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств. Претендент на эту должность также должен обладать определенными профессиональными знаниями и навыками.
Конкурс пройдет в три этапа. Подведение первого этапа конкурса состоится 20 июля. Второй и третий этапы пройдут ориентировочно 12 и 26 августа текущего года.
Это кресло, напомним, стало вакантным в апреле текущего года после увольнения по собственному желанию Алексея Конотопкина, который руководил региональным фондом капремонта с 2016 года. Исполняющим обязанности после увольнения Конотопкина был назначен Сергей Сивоконь. В разные годы он работал вице-мэром Волгограда, заместителем главы администрации Городищенского района, главой Городища. Последнее время он трудился в должности заместителя председателя комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области.
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