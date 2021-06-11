Около 3 тысяч волгоградских школьников приняли участие в профилактических мероприятиях «Дорога железная – не для игры!»
Общество 11.06.2021 15:54 Новости компаний
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11.06.2021 15:54 Новости компаний
В Волгоградском регионе Приволжской магистрали подвели итоги месячника «Дорога железная – не для игры!», который проходил в преддверии летних школьных каникул. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ПривЖД, в мероприятиях по профилактике непроизводственного травматизма на объектах железнодорожного транспорта приняли участие около 3 тысяч школьников.
Одним из самых ярких событий стал первый межрегиональный онлайн-урок «Станция безопасности», организованный специалистами Приволжской, Северо-Кавказской, Октябрьской и Забайкальской магистралей. В нем приняли участие ученики лицея № 5 имени А.Ю. Гагарина, а также школьники из Горячего Ключа, Санкт-Петербурга и Читы.
Также в рамках месячника совместно с сотрудниками транспортной полиции были проведены профилактические рейды на станциях Гумрак, Волжский и на о.п. Бакинская. Специалисты зафиксировали 6 несанкционированных проходов через железнодорожные пути и выявили 11 фактов нарушения правил перехода.
Мероприятия проводились в соответствии с актуальными рекомендациями Роспотребнадзора.
Железнодорожники напоминают, что в целях обеспечения безопасности запрещается ходить по путям, запрыгивать на подножки движущегося поезда, перелезать через автосцепные устройства между вагонами, подниматься на крыши вагонов. Кроме того, прослушивание музыки в наушниках, разговор по телефону, надетый капюшон снижают бдительность: дети могут не обратить внимания на сигналы, подаваемые машинистом поезда, вовремя не заметить приближающийся состав.
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