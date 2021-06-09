Волгоградца через суд обязали платить алименты пожилой матери





Жителя Волгограда суд обязал выплачивать ежемесячно свой престарелой матери алименты в размере двух тысяч рублей. Как сообщила ИА "Высота 102" руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, исковые заявления на сына в суд подали оба родителя. Они пояснили, что нуждаются в помощи и уходе, но самостоятельно прожить на пенсию им трудно. Отец мужчины является инвалидом 2-й группы. Ежемесячно на коммуналку и лекарства пенсионеры тратят в общей сложности 8 тысяч рублей. С сына они требовали по три тысячи рублей ежемесячно на каждого. Житель Волгограда возражал против иска, поясняя, что на его иждивении находятся двое несовершеннолетних детей, поэтому платить родителям в заявленном объеме он не может. Также он пояснял, что финансовые тяготы может на себя взять и их трудоспособная совершеннолетняя дочь.

Рассмотрев все обстоятельства дела суд присудил алименты только матери волгоградца. Выяснилось, что у его отца на расчетном счете есть сбережения от продажи имущества, которые позволяют ему содержать себя. Алименты матери мужчина должен выплачивать уже с 22 января текущего года. Решение вступило в законную силу.



