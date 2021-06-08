Лаундж-бар в Волгограде оштрафовали за отсутствие рециркуляторов

Общество 08.06.2021 09:28
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08.06.2021 09:28
Центральный районный суд наложил штраф на индивидуального предпринимателя Диану Габбасову в размере 50 тысяч рублей за несоблюдение антиковидных мер безопасности. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, в лаундж-баре PARI на улице Краснознаменской, 7 в закрытых помещениях не работали устройства для обеззараживания воздуха.
Нарушение обнаружили представители Роспотребнадзора во время совместного с чиновниками рейда. В отношении бара был составлен административный протокол по ч. 2 ст. 6.3. КоАП РФ. Решение районного суда по данному делу пока не вступило в законную силу.
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