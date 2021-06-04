Общество

Волжанам пересчитают плату за ремонт общедомовых счетчиков

Общество 04.06.2021 11:48
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04.06.2021 11:48


Прокуратура добилась  пересмотра платы за техническое обслуживание общедомовых приборов учета для части потребителей в Волжском. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина,  с ноября 2020 года жителям многоквартирных домов Волжского стали поступать квитанции на оплату расходов, понесенных ООО «Волжские тепловые сети» за техническое обслуживание и ремонт общедомовых приборов учета тепловой энергии теплоносителя.
Проверка показала, что ООО «Волжские тепловые сети» более чем в 100 многоквартирных домах города проведено техническое обслуживание и ремонт общедомовых приборов учета. Размер платы зависел от квадратуры жилого помещения и варьировался от 1 до 17 тыс. рублей.
По итогам выполнения работ исполнителем в адрес управляющих организации направлены квитанции о необходимости оплаты оказанных услуг. При отсутствии оплаты со стороны управляющих компаний ООО «Волжские тепловые сети» включило стоимость обслуживания и ремонта общедомовых приборов учета в квитанции за тепловую энергию, подлежащие оплате за счет жильцов. При этом из незаконно выставленных для оплаты населением 14 млн рублей порядка 8,8 млн рублей были гражданами фактически оплачены.
Прокуратура Волжского не согласилась с позицией ресурсоснабжающей организации и направила в адрес её руководителя представление об устранении нарушений требований федерального законодательства.
ООО «Волжские тепловые сети» акт прокурорского реагирования обжаловало в арбитражный суд Волгоградской области, который 1 марта 2021 года поддержал доводы прокуратуры Волжского и признал требования представления законными и обоснованными.        Законность требований прокуратуры Волжского и суда первой инстанции 31 мая  также подтверждена Двенадцатым арбитражным апелляционным судом.
В настоящее время судебные решения вступили в законную силу.
В этой связи ООО «Волжские тепловые сети» в течение 30 дней обязано принять меры к возврату необоснованно полученных от граждан денежных средств либо произвести соответствующий перерасчет, пояснили в надзорном органе.
В ООО «Волжские тепловые сети» так прокомментировали данную ситуацию. 
«В соответствии с ст. 13 № 291-ФЗ, во всех многоквартирных домах при наличии технической возможности должен быть установлен и введён в эксплуатацию общедомовый прибор учёта тепловой энергии. 
Обеспечение  их надлежащей эксплуатации (осмотры, техническое обслуживание, проверка приборов учета) входит в число обязанностей управляющей компании  в силу взаимосвязанных положений ч. 2 ст. 162 Жилищного кодекса и подп. "к" п. 11 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме.  
Управляющая компания  выступает как специализированная коммерческая организация, осуществляющая управление МКД в качестве своей основной предпринимательской деятельности, а, следовательно, несение подобных расходов является их предпринимательским риском. В нашем случае управляющая компания признана банкротом и не выполняла свои обязательства перед ресурсоснабжающей организацией за техническое обслуживание и ремонт общедомовых приборов учета.
В силу ч. 12 ст. 13  № 261-ФЗ ресурсоснабжающие организации при выявлении фактов невыполнения собственниками приборов учета используемых энергетических ресурсов обязанности по обеспечению надлежащей эксплуатации этих приборов учета и не устранении такого невыполнения до истечения двух месяцев с момента его выявления также обязаны приступить к эксплуатации этих приборов учета с отнесением понесенных расходов на собственников этих приборов учета, в силу чего и были выставлены счета напрямую потребителям.
На сегодняшний день у нас есть решение суда, которые мы обязаны исполнить. Нами будут приняты все меры к возврату денежных средств либо произведен перерасчет в пользу жителей», - пояснили в организации.

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