Общество 03.06.2021 10:07
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03.06.2021 10:07
Среднеахтубинский районный суд Волгоградской области оштрафовал мужчину на 15 тысяч рублей за посещение магазина без средств индивидуальной защиты органов дыхания. Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, такому суровому наказанию житель района подвергся за то, что ранее уже привлекался к ответственности за нарушение того же постановления губернатора «О введении режима повышенной готовности», согласно которому в регионе в общественных местах действует масочный режим. Мужчина вину свою признал и раскаялся, однако от крупного штрафа это его не уберегло. Постановление суда не вступило в законную силу.
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