Из земли Героев – в страну Героев: в Котельниково наградили юных продолжателей героических традиций

Общество 03.06.2021 10:08
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03.06.2021 10:08
Памятными подарками наградила накануне компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» юных участников движения «Котельниково – Земля героев». Встреча школьников состоялась в городском историко-краеведческом музее. И это место выбрано неслучайно – именно здесь хранятся уникальные экспонаты, свидетельствующие о героическом прошлом и настоящем Котельниковского района.
Большой проект развития и популяризации исторического, культурного и духовного наследия «Котельниково – Земля героев» собрал много последователей. Сегодня котельниковцы стремятся не только глубже изучать свой край, но и собственными достижениями прославлять его.
Школьники не остались в стороне от начинания старших поколений. Среди отмеченных наградами – начинающие, но уже добившиеся значительных достижений спортсмены, музыканты, писатели.
Ребята хотят принять участие в одном из военно-исторических лагерей настоящих патриотов, которые гордятся историей своей страны. Одна из смен лагеря «Страна Героев» национального проекта «Культура» будет проходить этим летом на территории Иловлинского района Волгоградской области.
Еще одним подарком и незабываемым событием для ребят стала поездка в конноспортивный клуб «Казачья воля», где они близко смогли пообщаться со спокойными и дружелюбными животными. Здесь, помимо занятий, проводится много интересных мероприятий – соревнований, походов на лошадях. Потомки казаков не упустили шанс оседлать красавца Барона.
Как отмечают инициаторы развития бренда «Котельниково – Земля героев», движение объединяет представителей разных поколений. Вот и сегодня, посвятив изучению истории района, со школьниками весь день провел их старший товарищ – волонтер из числа молодых специалистов «ЕвроХим-ВолгаКалия» Никита Куприянов.
Подробно – в видеорепортаже ИА «Высота 102»
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