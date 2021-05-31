В Центральном районе Волгограда на 10 дней отключат горячую воду

Общество 31.05.2021 09:11
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31.05.2021 09:11
В Центральном районе Волгограда в ряде домов сегодня отключат горячую воду. Как сообщили ИА «Высота 102» в ООО «Концессии теплоснабжения», прекращение теплоснабжения связано с проведением гидравлических испытаний на сетях в рамках подготовки к новому отопительному сезону. Без горячей воды жителям Центрального района придется жить десять дней. Также без горячего водоснабжения продолжат оставаться жители 90 домов в Советском районе, где работы на тепловых сетях были начаты 26 мая. Они продлятся до 8 июня.
Список домов
Центральный район
• пр-т Ленина, 2, 2а, 5, 6, 41 б, 43/2, 50, 51а, 53, 56, 57, 60;
• ул. Глазкова, 15, 23, 27;
• ул. Дымченко, 8, 14, 18, 18а, 20;
• ул. Землянского, 3, 5, 9;
• ул. Бакинская, 2, 2а, 13;
• ул. Коммунальная, 18 (общ);
• ул. 7-я Гвардейская, 6, 7, 12а, 17а;
• ул. Наумова, 14 (общ);
• ул. Краснознаменская, 6, 8;
• ул. Ленина, 6, 11;
• ул. Пражская, 1;
• ул. Советская, 3, 26а, 28а, 36, 38;
• ул. Чуйкова, 37;
• ул. Порт-Саида, 7а;
• ул. Комсомольская, 6, 8;
Советский район
• ул. Гвоздкова, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20;
• ул. Балакирева, 2;
• ул. Казахская, 1/7, 3, 6, 8, 8а, 10, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 32;
• ул. Новосибирская, 66;
• ул. Сухова, 19, 21, 25, 17;
• пр-т Университетский, 20, 22, 24, 25, 23, 21, 19, 17, 15;
• ул. Мариупольская, 10, 12, 14;
• ул. Запорожская, 3;
• ул. Шауляйская, 4а, 2а;
• ул. Владимирская, 53, 55, 64, 66, 68;
• ул. Тимирязева, 1б, 11, 46, 50;
• ул. Комарова 75, 79;
· ул. Я. Купалы, 64, 65, 67, 67а, 69, 60;
· ул. Песчанокопская, 13, 15, 17;
ул. Малиновская,4, 4а, 6, 6а, 8, 8а, 10, 10а
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