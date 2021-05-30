Не забываем зонты: волгоградцев ожидает прохладно-дождливая неделя





Погода в Волгограде на предстоящей неделе будет мало похожей на летнюю. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, завтра в регионе ожидаются дожди, местами грозы. Причем при грозах скорость ветра может достигать 20 метров в секунду, днем температура поднимется в некоторых районах до 30 градусов тепла, на севере будет не больше +24. Но это будет первый и последний день недели с такой высокой температурой воздуха. К четвергу в регионе ожидается всего плюс 18. А грозы прогремят еще в среду и в четверг. В пятницу также прогнозируют дождь. Правда, выходные обещают быть солнечными.







