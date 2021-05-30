Не забываем зонты: волгоградцев ожидает прохладно-дождливая неделя

Общество 30.05.2021 18:49
0
30.05.2021 18:49
Погода в Волгограде на предстоящей неделе будет мало похожей на летнюю. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, завтра в регионе ожидаются дожди, местами грозы. Причем при грозах скорость ветра может достигать 20 метров в секунду, днем температура поднимется в некоторых районах до 30 градусов тепла, на севере будет не больше +24. Но это будет первый и последний день недели с такой высокой температурой воздуха. К четвергу в регионе ожидается всего плюс 18. А грозы прогремят еще в среду и в четверг. В пятницу также прогнозируют дождь. Правда, выходные обещают быть солнечными.
Реклама
В волгоградском аэропорту бесплатно угощали армянскими блюдами30.05.2021 15:54
Общество 30.05.2021 15:54
Прокурор Волгоградской области пробежал марафон30.05.2021 15:48
Общество 30.05.2021 15:48
Смертям нет конца: в Волгоградской области еще 8 человек скончались от коронавируса30.05.2021 14:47
Общество 30.05.2021 14:47
В Волгоградской области подвели промежуточные итоги предварительного голосования30.05.2021 13:11
Общество 30.05.2021 13:11
В Волжском погибли более полутора тысяч деревьев30.05.2021 11:39
Общество 30.05.2021 11:39
«Меня все считали сумасшедшим»: пермский велопутешественник объехал полмира и остановился в Волгограде30.05.2021 09:17
Общество 30.05.2021 09:17
Коронавирус унес жизни семерых жителей Волгоградской области29.05.2021 14:28
Общество 29.05.2021 14:28
Жара и толпы молодежи: в Волгограде начался ParkSeason Fest29.05.2021 13:20
Общество 29.05.2021 13:20
Цистерну с бензином потушили пожарные в ходе учений в Волгоградской области29.05.2021 11:24
Общество 29.05.2021 11:24
Тепло, возможен дождь: волгоградцам пообещали комфортные выходные29.05.2021 09:50
Общество 29.05.2021 09:50
В ЦПКиО Волгограда пройдет крупнейший музыкальный фестиваль юга России29.05.2021 09:04
Общество 29.05.2021 09:04
Жители южных районов Волгограда остались без воды из-за аварии на электросетях28.05.2021 19:04
Общество 28.05.2021 19:04
В мэрии Волгограда прокомментировали конкурс самых ужасных туалетов28.05.2021 15:39
Общество 28.05.2021 15:39
«Как всегда, у Чекистов»: в Волгограде отметили день пограничника28.05.2021 14:38
Общество 28.05.2021 14:38
Туалеты двух волгоградских школ соревнуются за титул самых ужасных28.05.2021 13:30
Общество 28.05.2021 13:30
Реклама