



В Волгоградской области количество жертв коронавируса составило уже 1304 человека. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперштабе, за минувшие сутки стало известно о смерти восьми человек. Так, врачи не смогли помочь 83-летней волгоградке, 66-летнему мужчине из областного центра, 63-летней жительнице Волжского, 83-летней бабушке и 61-летнему мужчине из Фроловского района. Коронавирус был выявлен у 69-летнего жителя Быковского района после его госпитализации в связи с обострением хронического заболевания. Подобное произошло и с 75-летним жителем Калачевского района, который попал в стационар в связи с острой формой заболевания пищеварительной системы. Эти пациенты были переведены в ковидные больницы, однако жизни их спасти не удалось. Коронавирус стал причиной смерти и 66-летнего жителя Среднеахтубинского района.

Всего за минувшие сутки в регионе коронавирусом заразились еще 87 человек. По-прежнему самое большее количество заболевших фиксируется в возрастной группе старше 65 лет.



