



В Волжском по иску прокуратуры ребенок обеспечен жизненно необходимым лекарственным препаратом. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 12-летнему мальчику, страдающему редким генетическим заболеванием, по жизненным показаниям был назначен препарат «Спинраза» (Нусинерсен). В то же время фактически ребенок лекарством не обеспечивался. При этом стоимость препарата на год лечения превышает 30 млн рублей.

В этой связи прокуратура Волжского обратилась в суд с исковым заявлением о возложении обязанности на комитет здравоохранения Волгоградской области обеспечить ребенка жизненно необходимым лекарственным препаратом. Решением Советского районного суда Волгограда иск прокурора удовлетворен в полном объеме. В настоящее время согласно медицинским показаниям для ребенка закуплено лекарство, мальчик проходит соответствующее лечение.

Ранее по иску прокуратуры этим же препаратом был обеспечен 2-летний мальчик из Волжского с диагнозом СМА. Ему также были закуплены уколы «Спинраза» за 30 миллионов рублей. Ранее чиновники отказывали малышу в жизненно необходимом препарате, ссылаясь на отсутствие бюджетных средств.



