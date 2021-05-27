Общество

Рекламщики с чиновниками проиграли суд волгоградскому УФАС дело о билбордах

Общество 27.05.2021 09:09
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27.05.2021 09:09


Накануне  арбитражным судом Волгоградской области отказано администрации города и ООО «Дрим Медиа Сервис» в признании решения и предписания Волгоградского УФАС России  о нарушении антимонопольного законодательства недействительными. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении, еще в декабре 2020 года УФАС выдало предписание администрации с требованием рассмотрения вопроса  о включении 16 спорных конструкций в схему размещения рекламных объектов или об аннулировании разрешений на их установку.
Администрация и рекламная компания не согласились с волгоградским УФАС и  обратились в суд с заявлениями о признании недействительными указанных решения и предписания. Суд отказал в удовлетворении их требований в полном объеме.
Напомним, ранее в волгоградском УФАС озвучили проблему законности размещения рекламных конструкций в Волгограде. Изначально договоры с победителями конкурса заключались до 2018 года, но в 2014 году, то есть уже во время действия нормы о необходимости наличия схемы, но при ее отсутствии в Волгограде, городские власти продлили разрешения и договоры на размещение рекламных конструкций ещё на 5 лет в отсутствие на это законных оснований. Всех этих рекламных конструкций нет  в схеме. В суде антимонопольщики настаивали, что существенные условия договоров, заключенных на торгах, в частности, срок действия договоров не может быть изменен сторонами самовольно. 
При этом еще до оглашения судебного решения администрацией были представлены в суд акты об аннулировании 9 из 16 разрешений на установку и эксплуатацию спорных рекламных конструкций. «Складывается впечатление, что чиновники администрации все-таки согласились с неправомерностью размещения ряда конструкций и поспешили исправиться, надеясь, что в отношении оставшихся конструкций их поддержит суд. Однако суд поддержал нашу позицию», - пояснила заместитель руководителя волгоградского УФАС Ольга Ячменева. 

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