Общество

Волгоградских чиновников заставили купить лекарство за 30 миллионов рублей для двухлетнего малыша

Общество 25.05.2021 11:30
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25.05.2021 11:30


Двухлетний мальчик из Волжского получил жизненно необходимое ему лекарство по решению суда. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, Советский районный суд Волгограда удовлетворил иск прокуратуры Волжского к региональному комитету здравоохранения. В надзорный орган обратилась мама ребенка-инвалида, страдающего редким генетическим заболеванием. По жизненным показаниям ему был назначен препарат «Спинраза» (Нусинерсен). Однако лекарство ребенок не получал. А купить его самостоятельно семья не могла. В настоящее время препарат закуплен, мальчик проходит лечение. 
Как стало известно ИА "Высота 102", лекарство по решению суда получит Вадим Сорокин, страдающий спинально-мышечной атрофией. Его родители долгое время безуспешно бились за то, чтобы их мальчик был обеспечен жизненно необходимыми уколами. Чиновники списывали проблемы на нехватку средств в бюджете. Тем временем семья маленького волжанина собирает средства на самый дорогой в мире укол от спинально-мышечной атрофии, который стоит более двух миллионов долларов. 

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