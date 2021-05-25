В Волгограде мотоцикл с двумя подростками влетел в дерево

Происшествия 25.05.2021 10:09
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25.05.2021 10:09
Двое подростков разбились на мотоцикле в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла накануне около 11 часов утра в Красноармейском районе. Мотоцикл «KN110-6 VIRAGO под управлением 16-летнего парня двигался по внутридворовой территории в сторону ул. Танеева. Однако подросток не справился с управлением, в результате мотоцикл врезался в дерево. Водитель мотоцикла и его 15-летний пассажир с травмами госпитализированы.
Фото пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области.
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