Общество

Аналитики Expertology рассказали о самых популярных тониках для лица

Общество 25.05.2021 11:30
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25.05.2021 11:30


Тоник – это важная составляющая ежедневного ухода за лицом. Протирание лица средством позволяет увлажнить кожу, восстановить защитный слой эпидермиса и нормализовать работу сальных желез. 
Экспертная группа проекта Expertology подготовила подробный обзор лучших средств, которые есть на рынке. Ресурс выбрал хорошие тоники в разных ценовых сегментах, чтобы каждый читатель "Высоты 102" смог найти работающее средство в пределах своего бюджета.
Для создания рейтинга команда Expertology руководствовалась рекомендациями косметологов и отзывами реальных покупательниц. Вся косметика, которая вошла в обзор, прошла дерматологические тесты. Экспертная группа подробно изучила состав и выявила вредные компоненты в некоторых популярных тониках. Также специалисты оценили, насколько эффективны средства при ежедневном уходе и удобно ли их наносить на кожу.
В рейтинге лучших бюджетных тоников для лица вошли продукты стоимостью от 90 до 600 рублей. В обзор попали такие популярные марки, как New Line, Garnier и Рецепты бабушки Агафьи. Для женщин с жирным типом кожи эксперты подобрали освежающий тоник с алоэ и розовой водой от марки Сто рецептов красоты.
Среди лучших брендов в среднем ценовом сегменте оказались Weleda, Aravia, Librederm и Farmstay. Выбранные редакцией тоники наиболее эффективны за счет сильных компонентов в составе, таких как гиалуроновая кислота и муцин улитки. Лучшим было признано косметическое средство Weleda Belebendes Gesichtswasser. Это универсальный тоник, который подходит всем типам кожи. Основой его состава является розовое масло, которое помогает поддерживать гидролипидный баланс кожи.
Стоимость премиальных средств, которые вошли в рейтинг лучших тоников, варьируется от 1000 до 3000 рублей. Экспертная группа подготовила обзор на три популярных средства – The Skin House Marine Active, NAOBAY Hydraplus face toner и Missha Vitamin B12 Double Hydrop Booster. В описании тоников для лица специалисты подробно изучили состав, выявили все достоинства и недостатки продуктов. 
Также экспертная группа предоставила рекомендации, для какого типа кожи следует использовать каждое средство. Например, корейский тоник для лица Missha Vitamin B12 Double Hydrop Booster не подходит для гладкой молодой кожи. Но он отлично увлажняет и помогает разгладить морщины.  

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