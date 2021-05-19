Общество 19.05.2021 11:52
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19.05.2021 11:52
Бывший глава администрации города Котово привлечен к административной ответственности за нарушение порядка изменения муниципального контракта. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, бывшему чиновнику назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.
Установлено, что августе 2019 года между администрацией городского поселения г. Котово и коммерческой организацией заключен муниципальный контракт в целях реализации подпрограммы "Чистая вода" государственной программы Волгоградской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Волгоградской области". Согласно условиям контракта, до 31 декабря 2019 года подрядчик должен был выполнить работ по подготовке документации на планировку территории, разработку проектно-сметной документации, инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий для размещения объекта "Реконструкция системы водоснабжения г.Котово Волгоградской области" на территории Даниловского и Котовского муниципальных районов.
Однако в нарушение требований законодательства о контрактной системе впоследствии между заказчиком и подрядчиком заключено дополнительное соглашение, которым изменены существенные условия контракта – срок исполнения работ пролонгирован на год - до 31 декабря 2020.
По мнению надзорного органа, заключение такого соглашения, подписанного бывшим главой администрации города Котово, позволило подрядчику избежать штрафов, неустоек и иных санкций за нарушение сроков исполнения обязательств.
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