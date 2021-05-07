Карпы, раки и черепахи поселились на Центральной набережной Волгограда

Общество 07.05.2021 14:07
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07.05.2021 14:07
Сегодня после зимовки в пруд на Центральной набережной Волгограда вернулись декоративные рыбки. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, в искусственный водоем выпустили около 30 карпов кои, порядка 500 гуппи, а также раков и черепах.
С октября прошлого года обитатели пруда по традиции жили в бассейне, расположенном в одном из помещений Центрального рынка. Из забирают на зимовку уже не первый год. Учитывая небольшую глубину водоема - порядка 90 см, в случае сильных холодов он мог полностью промерзнуть, что привело бы к гибели рыб. Поэтому в холодный период рыбки временно меняют прописку на бассейн с подходящим температурным режимом. Должный уход водным обитателям обеспечивает организация, занимающаяся разведением экзотических рыб и научно-исследовательской работой.
«Зимовка в бассейне для наших подопечных прошла благополучно. Благодаря комфортным условиям и правильному уходу, основанному на результатах проводимой нами исследовательской работы, рыбы и черепахи чувствуют себе хорошо. Также во время зимовки часть карпов кои принесли потомство», - сообщил Николай Львов, руководитель некоммерческой научно-исследовательской организации.
В конце апреля сотрудники МБУ «Волгоградзеленхоз» наполнили пруд водой, а также провели регулировку систем фильтрации и рециркуляции воды. К этому времени вода уже успела прогреться.
Справка. Искусственный пруд с мостом был оборудован в парке в 2019 году в ходе масштабного обновления Центральной набережной, которое проводилось впервые со времен ее возведения в 1952 году. Тогда же в декоративный водоем были выпущены и мальки карпов кои.
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