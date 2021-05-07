Осторожно, ремонт: автомобилистов предупредили об опасных участках трасс в Волгоградской области

Общество 07.05.2021 13:39
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07.05.2021 13:39
Госавтоинспекция просит автомобилистов быть очень внимательными и осторожными на определенных участках трасс в Волгоградской области, где в настоящее время ведутся дорожные работы. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, таких участков несколько в восьми районах Волгоградской области.
Ремонтные работы проводятся в следующих местах:
- В Михайловском районе на 785 км проходит ремонт путепровода вблизи г. Михайловка, а так же с 805 км рядом с х. Сухов - 2 по 815 км Фроловского района п. Гуляевка.
- Во Фроловском районе с 824 км по 838 км (поворот в сторону г. Фролово).
- В Иловлинском районе с 903 км по 922 км от п. Краснодонский до поворота х. Сакарка, а так же с 876 км по 886 км рабочий поселок Лог.
- В Городищенском районе с 949 км по 961 км вблизи рабочего поселка Городище. На 665 км идет ремонт моста через реку Ерзовка.
- В Дубовском районе на 656 км идет ремонт моста через реку Пичуга.
- В Калачевском районе с 90 км по 105 км поворот на хутора Пятиизбяновский и Логовский.
- В Суровикинском районе со 105 км по 110 км поворот на х. Яблонев и в районе реки Лиска, а так же с 141 км по 149 км в районе реки Чир.
- В Чернышковском районе с 170 км по 174 км вблизи хуторов Терновой и Макаровский.
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