Общество

В Волгограде в честь Дня Победы будут петь и плясать пять часов

Общество 07.05.2021 11:07
0
07.05.2021 11:07


Пятичасовой концерт в честь Дня Победы пройдет 9 мая в сквере им. Пушкина в центре Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, начнется праздничная программа «И снова май, цветы, салют и слезы» в 16:00, а завершится в 21:00 исполнением артистов вместе со зрителями всеми любимых песен военных лет.
В концерте будут задействованы коллективы дошкольных и общеобразовательных учреждений города, а также детско-юношеских центров. Они выйдут на сцену одними из первых. С 19:00 продолжат выступления творческие коллективы подведомственных учреждений комитета молодежной политики и туризма. Гости мероприятия услышат песни «День Победы», «Нам нужна одна Победа!» и «Кукушка», песни «Ты же выжил солдат», «В землянке», «Вальс Победы», «Синий платочек» и другие известные композиции.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Просторная квартира от застройщика в Кировском районе

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Что грозит за неуплату услуг ЖКХ
Общество
07.05.2021 13:18
Общество 07.05.2021 13:18
Комментарии

0
Далее
Общество
07.05.2021 10:00
Общество 07.05.2021 10:00
Комментарии

0
Далее
Общество
06.05.2021 15:58
Общество 06.05.2021 15:58
Комментарии

0
Далее
Общество
06.05.2021 13:05
Общество 06.05.2021 13:05
Комментарии

0
Далее
Общество
06.05.2021 12:30
Общество 06.05.2021 12:30
Комментарии

0
Далее
Общество
06.05.2021 12:05
Общество 06.05.2021 12:05
Комментарии

0
Далее
Общество
06.05.2021 10:10
Общество 06.05.2021 10:10
Комментарии

0
Далее
Общество
06.05.2021 08:40
Общество 06.05.2021 08:40
Комментарии

0
Далее
Общество
05.05.2021 20:31
Общество 05.05.2021 20:31
Комментарии

0
Далее
Общество
05.05.2021 17:14
Общество 05.05.2021 17:14
Комментарии

0
Далее
Общество
05.05.2021 16:11
Общество 05.05.2021 16:11
Комментарии

0
Далее
Общество
05.05.2021 15:25
Общество 05.05.2021 15:25
Комментарии

0
Далее
Общество
05.05.2021 12:45
Общество 05.05.2021 12:45
Комментарии 0

0
Далее
Общество
05.05.2021 12:26
Общество 05.05.2021 12:26
Комментарии

0
Далее
Общество
05.05.2021 11:01
Общество 05.05.2021 11:01
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

13:18
Чеканя шаг: в Волгограде подготовились к параду в честь 76-й годовщины Великой Победы (ФОТОРЕПОРТАЖ)Смотреть фотографии
13:10
Несостоявшийся криптомиллионер проиграл суд в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:40
«Золотой» бензин: в Волгограде подорожало топливо класса премиумСмотреть фотографии
11:07
В Волгограде в честь Дня Победы будут петь и плясать пять часовСмотреть фотографии
10:39
От удара оторвало колесо: смертельное ДТП произошло в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:07
Продукцию волгоградского сыркомбината не пустили в Китай из-за этикеткиСмотреть фотографии
09:23
В Волгограде подсчитывают ущерб от крупного пожара в гаражном кооперативеСмотреть фотографии
21:08
В Волгоградской области приостановлена деятельность всех поисковых отрядовСмотреть фотографии
20:40
СК начал доследственную проверку по факту взрыва снаряда времен войны под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:03
Двое человек погибли при взрыве боеприпаса времен ВОВ в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:21
На той же отметке: в Волгоградской области от COVID-19 умерли шесть человекСмотреть фотографии
18:57
Волгоградский стендап-комик Алексей Поляков: «Не хочу, чтобы нас воспринимали как клоунов»Смотреть фотографии
18:56
Выясняли, кто виноват: ДТП на юге Волгограда остановило движение трамваевСмотреть фотографии
17:37
В Волгоградской области пропала 15-летняя школьницаСмотреть фотографии
16:44
Дурно пахнущим благоустройством в Краснослободске Волгоградской области займутся следственные органыСмотреть фотографии
15:58
На Лысой горе в Волгограде подняли останки трех погибших бойцов Красной АрмииСмотреть фотографииCмотреть видео
14:00
Сбежавшего из волгоградской больницы педофила задержали в КрымуСмотреть фотографии
13:24
Аферисты «развели» рабочего из Волгоградской области на кредит в полтора миллиона рублейСмотреть фотографии
13:05
В преддверии Дня Победы Волгоград засаживают лилиями и каннамиСмотреть фотографии
12:51
Сады Придонья выбирают для детей только лучшееСмотреть фотографии
12:30
Дорогу к автовокзалу «Южный» в Волгограде будут ремонтировать по ночамСмотреть фотографии
12:05
В Волгограде нелегальный киоск в камышах может получить законную «прописку»Смотреть фотографии
11:28
Житель Татарстана спровоцировал тройное ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:59
Школьник на мопеде протаранил иномарку на сельской дороге в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:31
Пензенский дальнобойщик устроил месиво из машин на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:10
Мост через Медведицу на севере Волгоградской области отремонтируют впервые за 35 летСмотреть фотографии
09:31
В Волгограде главбух центра соцобслуживания «накинула» полмиллиона себе на зарплатуСмотреть фотографии
08:40
Электричка из аэропорта заберет волгоградцев с Мамаева кургана в День ПобедыСмотреть фотографии
08:10
В генеральский дом в Волгограде нагрянула комиссия Минстроя РФСмотреть фотографии
20:40
Сборная России по футболу сыграет с командой Мальты на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 