В Волгограде в честь Дня Победы будут петь и плясать пять часов

Общество 07.05.2021 11:07
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07.05.2021 11:07
Пятичасовой концерт в честь Дня Победы пройдет 9 мая в сквере им. Пушкина в центре Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, начнется праздничная программа «И снова май, цветы, салют и слезы» в 16:00, а завершится в 21:00 исполнением артистов вместе со зрителями всеми любимых песен военных лет.
В концерте будут задействованы коллективы дошкольных и общеобразовательных учреждений города, а также детско-юношеских центров. Они выйдут на сцену одними из первых. С 19:00 продолжат выступления творческие коллективы подведомственных учреждений комитета молодежной политики и туризма. Гости мероприятия услышат песни «День Победы», «Нам нужна одна Победа!» и «Кукушка», песни «Ты же выжил солдат», «В землянке», «Вальс Победы», «Синий платочек» и другие известные композиции.
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