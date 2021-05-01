В Волгограде изменили формат празднования Первомая из-за гибели волгоградских детей на Ставрополье

Общество 01.05.2021 10:34
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01.05.2021 10:34
Сегодня запланированные облсовпрофом праздничные мероприятия в Волгограде по случаю Первомая пройдут в усеченном формате. Как сообщила сегодня руководитель волгоградского облсовпрофа Татьяна Гензе, которая выступила на открытии фонтана около Дворца профсоюзов, такое решение было принято из-за трагедии, которая произошла накануне в Ставропольском крае, где в ДТП погибли пятеро спортсменок из Волгограда, еще девять девочек пострадали. «Мы решили праздник не отменять, а изменить его в сторону минорности», - сообщила Татьяна Гензе.
К слову, волгоградцы уже откликнулись на трагедию с гибелью волгоградских детей. Горожане сегодня принесли к фонтану около Дворца профсоюзов свечи и детские игрушки и выпустили в небо воздушные шары в память о погибших. Здесь собрались более 200 человек.
Напомним, сегодня во Дворце профсоюзов должен был пройти праздничный концерт, посвященный Первомаю. Как пояснила Татьяна Гензе, концерт все-таки состоится, однако из программы уберут "веселые" номера и исключили мажорную тональность". Мероприятие уже началось с минуты молчания в память о погибших.
В это время в фойе Дворца профсоюзов также работает выставка "Возрожденный из руин", посвященная началу восстановления Сталинграда. Прохожим активисты раздают флажки, бантики и листовки.
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