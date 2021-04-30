Общество

Он совсем немного не дожил до Дня Победы: в Волгограде умер 97-летний фронтовик

Общество 30.04.2021 11:58
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30.04.2021 11:58


Сегодня не стало Николая Гурбенко. Настоящего фронтовика, патриота и человека. Он совсем чуть-чуть не дожил до Дня Победы – праздника, который оставался самым главным в его жизни и его семье. Редакция «Высота 102» рассказывала об этом удивительном человеке. В 1941-ом будущему полковнику было всего 17 лет. «Пошел в военкомат: «На фронт посылайте», - делился он с журналистами информагентства.  – Но в бой отправился только после окончания Подольского артиллерийского училища. 
«Нас, противотанкистов, называли смертниками в годы войны. У немцев был приказ в первую очередь подавлять противотанковые средства, они их больше смерти боялись. Среди солдат сорокапятимиллиметровая пушка поэтому и носила название «Прощай, Родина!». Много погибало ребят. Очень много. Сложно, когда против танка – сорокапятка, а вместо брони – ворс солдатской шинели. Кошмары боев, рукопашные схватки, разбитые орудия и горящие танки, трупы врагов и друзей. Страшное было время. Как жив остался – непонятно», - удивлялся он. 
В одном из боев подбил два немецких танка, за что был награжден первым орденом. Потом были другие награды. Два ордена Отечественной войны I степени, медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За Победу над Германией», «За Победу над Японией», почетные знаки «За верность Отечеству», «За верность воинскому долгу». 
Николай Гурбенко до последних дней сохранял ясный ум, светлую память и всегда рассказывал школьникам о мужестве, храбрости, стойкости, искренней любви к Родине, которую он пронес через всю свою жизнь и передал своим детям, внукам, правнукам. Николаю Андреевичу Гурбенко было 97 лет. Светлая память.

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